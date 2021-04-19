Экономика

Производство яиц сократилось в Псковской области

Производство яиц сократилось в Псковской области на 8,6% в январе-марте 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 11,7%, молока – на 1,3%. Прирост производства скота и птицы, молока обеспечили сельскохозяйственные организации. Удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99%, молока – 84%.

В январе-марте в хозяйствах всех категорий Псковской области произвели 93,1 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 47,6 тысячи тонн молока, 19,2 млн штук яиц.