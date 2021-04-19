Экономика

Почти на 13% выросло поголовье свиней в Псковской области

Поголовье свиней в Псковской области выросло на 12,5% за первые три месяца 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Увеличение поголовья свиней обеспечено за счет роста в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней - 99,9%», - отметили в пресс-службе.

Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4,1%, коров – на 1,2%, овец и коз – на 1,3%.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на 1 апреля 2021 года численность крупного рогатого скота составила 65,9 тысячи голов (из него коров – 32,9 тысячи), свиней – 1531,5 тысячи, овец и коз – 31,8 тысячи голов.