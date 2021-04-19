Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Тарасовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. Вместе с ним ведущий Алексей Овчинников обсудит актуальную проблематику сферы ЖКХ в Пскове и поговорит о способах решения накопившихся вопросов.

Псковский регион уверенно движется к окончанию отопительного сезона, который традиционно вскрывает множество коммунальных проблем, связанных, в первую очередь, с изношенной инфраструктурой и необходимостью ремонта многих объектов ЖКХ. С приходом весны у псковских управляющих организаций прибавилось и много других забот, растаявший снег обнажил не только первые ростки зелени, но и мусор. Стали заметны и пробелы в благоустройстве дворовых территорий, которые нужно приводить в порядок к новому теплому сезону. Не за горами и подготовка к новому отопительному сезону.

Как сегодня живут псковские управляйки - перебиваются с хлеба на воду или купаются в роскоши? Как выстраивается диалог с региональными операторами по обращению с ТКО и по капитальному ремонту жилых домов? Понимают ли, что можно сделать с острой нехваткой парковочных мест в жилых кварталах Пскова, которые превращают городские дворы в автомобильное гетто? Стоит ли переживать горожанам, львиную долю бюджета которых «съедает» плата за коммунальные услуги, что в условиях сложной экономической ситуации из-за коронавируса после очередного повышения тарифов они не увязнут в долгах?

Подробнее об этом – в течение ближайшего часа. Радиослушатели смогут принять участие в беседе и задать вопрос гостю по телефону 56-73-72.