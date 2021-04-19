Экономика

Путин подписал закон об онлайн-оформлении вычетов по НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) - их можно будет оформить онлайн без визита в ФНС и сбора документов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действующий механизм требует подачи декларации по НДФЛ с документами, подтверждающими право на вычет. И только после их проверки налоговой, на которую отводится до трех месяцев, человек может вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов, по которым оформляется вычет.

Закон упрощает получение имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов - по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Он должен вступить в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования, и распространиться на вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года. При этом для ряда норм установлен иной срок, сообщает РИА Новости.

Упрощенный порядок подразумевает общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Причем право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы - ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы человеку не придется.

При этом срок проверки налоговиками права на вычет сократится до месяца, а общий срок получения вычета - примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления, рассказал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Закон также уточняет, что право на имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры или комнаты в строящемся доме будет возникать с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства. А обратиться за его получением налогоплательщик сможет после госрегистрации прав на эту квартиру или комнату, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Помимо этого, устанавливается штраф за представление налоговым агентом недостоверных сведений в рамках упрощенного порядка оформления инвестиционных налоговых вычетов. Он составит 20% от неправомерно полученного налогоплательщиком вычета. Аналогичный штраф будет взыскиваться с банка, который предоставит недостоверные сведения о расходах налогоплательщика при получении им имущественного вычета в рамках упрощенной процедуры.