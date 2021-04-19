Экономика

СФ скорректирует свои законотворческие планы в соответствии с посланием президента

Совет Федерации скорректирует свои законотворческие планы в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

В четверг, 22 апреля, состоится заседание Совета палаты, на котором комитеты СФ представят сформулированные предложения по необходимой корректировке законотворческих планов и на текущую сессию, и до конца года в связи с посланием президента Владимира Путина, отметила она.

«Фактически на Совете палаты мы разработаем дорожную карту наших действий на ближайший период. Это важный этап работы, поэтому обсуждение будет вестись в режиме прямой трансляции», - сообщила Матвиенко.

По ее словам, послание главы государства является важнейшим документом для парламентариев, а его исполнение - их основной задачей на ближайшее время. «Мы сразу же начали готовиться к его реализации. Потому что среди инициатив главы государства много таких, которые необходимо воплощать быстро: они касаются поддержки семей с детьми, малообеспеченных граждан… За ними стоят судьбы конкретных людей, которым в эти пандемические и постковидные времена приходится нелегко. Инициативы президента помогут им адресно», - сказала спикер.

Она напомнила, что некоторые темы послания - газификация, региональные кредиты, экологическая ответственность бизнеса - неоднократно уже обсуждались в Совете Федерации, у сенаторов есть наработки, которые позволяют ускорить подготовку законодательных решений.

Как подчеркнула Матвиенко, многие социально значимые задачи, сформулированные президентом, «имеют определенные сроки исполнения. Зная настроения сенаторов, уверена, что законодательное обеспечение этих инициатив будет завершено вовремя и качественно», - заявила она.