Экономика

Роспотребнадзор в 2020 году изъял 33 тонны некачественного алкоголя

Роспотребнадзор в 2020 году изъял 33 тонны алкогольной продукции, не соответствующей установленным нормам. Специалисты в минувшем году протестировали «по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям и на наличие радиоактивных веществ» порядка 65 тысяч проб алкоголя, пишут «Известия».

Выяснилось, что 1,19% проб не соответствовали требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям. По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, не соответствовало заявленным требованиям 1,24% проб. Вместе с тем проб, не соответствующих по санитарно-химическим показателям, выявлено не было.

«По результатам мероприятий по контролю специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 1450 партий объемом 33 т алкогольной продукции», - цитирует сообщение «Газета.ру».

В ноябре прошлого года сообщалось, что Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отложил вступление в силу техрегламента безопасности алкоголя на 1 января 2022 года. Ранее планировалось, что он начнет действовать с 9 января 2021 года.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкоголя устанавливает требования к алкогольной продукции, которые станут обязательными для применения на территории стран - членов союза. Документ дополняет требования технических регламентов по безопасности пищевой продукции, по маркировке пищевой продукции и по безопасности упаковки.