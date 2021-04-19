Экономика

Индекс промышленного производства в Псковской области превышает 100%

Индекс промышленного производства в Псковской области в I квартале 2021 года относительно того же периода прошлого года составил 100,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Производство продукции обрабатывающих производств возросло на 0,1% обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - на 25,1%. Добыча полезных ископаемых уменьшилась на 2,5%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 19,2%.

Из основных видов продукции обрабатывающих производств в I квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2020-го больше других увеличилось производство:

кожи и изделий из кожи – на 44,5%,

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – на 33,3%,

химических веществ и химических продуктов - на 29,3%.

В наибольшей степени сократилось производство: