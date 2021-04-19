Экономика

Задолженность по налогам в Псковской области превысила 3,5 млрд рублей

Совокупная задолженность по налоговым платежам в Псковской области на 1 апреля 2021 года составила 3 млрд 715 млн рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На 1 января совокупная задолженность составляла 3 млрд 267 млн рублей - рост на 447 млн рублей. «Очень приличный рост. Частично это обусловлено тем, что вступили в силу решения налоговых органов по результатам налогового контроля», - пояснил Алексей Павлов.

При этом на сумму совокупной задолженности повлияли ошибки налогоплательщиков, продолжил он, а именно - неправильно заполненные налоговые декларации.

Алексей Павлов заметил, что в первом квартале текущего года задолженность выросла сильнее, чем в первом квартале 2020 года. В течение прошлого года налоговые органы снизили задолженность на 98 млн рублей (на январь 2020 она составляла 3 млрд 365 млн рублей).

Благодаря пандемии коронавируса, отметил Алексей Павлов, налогоплательщики научились использовать возможности, которые предоставляет государство в плане рассрочек и отсрочек.

Также он прокомментировал состояние бизнеса в регионе. «В Псковской области бизнес скорее жив, чем мертв», - заключил Алексей Павлов.