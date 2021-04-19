Экономика

Псковская область занимает последнее место на Северо-Западе по уплате налогов

Псковская область занимает последнее место на Северо-Западе по уплате налогов. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В части уплаты налогов Псковская область на уровне Северо-Запада занимает самое последние место просто потому, что количество налогоплательщиков меньше, чем в других областях Северо-Запада», - объяснил Алексей Павлов.

Сравнивая ситуацию в Псковской и Новгородской областях, он отметил, что в псковском регионе совокупные поступления от налогоплательщиков примерно на 60% меньше, чем в соседнем. «Все зависит от величины субъектов РФ, количества налогоплательщиков», - добавил Алексей Павлов.

По состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность по имущественным налогам физических лиц в Псковской области составляет 470 млн рублей (снижена на 127 млн рублей - на 21%), заключил он.