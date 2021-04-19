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Экономика

Итоги 2020 года подвели на общем собрании акционеров Сбербанка

23.04.2021 13:17|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк провел годовое общее собрание акционеров и подвел итоги 2020 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, собрание провели в форме заочного голосования.

Повестка собрания включала восемь вопросов: утверждение годового отчета за 2020 год, распределение прибыли и выплата дивидендов за 2020 год, назначение аудиторской организации, избрание членов наблюдательного совета, утверждение устава в новой редакции, согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, утверждение размера базового вознаграждения членам наблюдательного совета, внесение изменений в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО "Сбербанк"».

Собрание по вопросам повестки дня приняло следующие решения: утверждены годовой отчет Сбербанка за 2020 год и устав банка в новой редакции, распределена прибыль и принято решение о выплате дивидендов за 2020 год, предоставлено согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по страхованию ответственности членов органов управления Сбербанка.

Собрание утвердило в качестве аудитора Сбербанка на 2021 год и первый квартал 2022 года акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Собрание акционеров избрало наблюдательный совет Сбербанка в следующем составе: Ахо Эско Тапани — старший советник East Office of Finnish Industries; Брагински Мунье Натали Александра — эксперт по инвестициям и устойчивому развитию; Греф Герман Оскарович — президент, председатель правления ПАО "Сбербанк"; Златкис Белла Ильинична — заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк"; Игнатьев Сергей Михайлович — советник председателя Центрального банка Российской Федерации; Ковальчук Михаил Валентинович — президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; Колычев Владимир Владимирович — заместитель министра финансов Российской Федерации; Кудрявцев Николай Николаевич — ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета); Кулешов Александр Петрович — ректор Сколковского института науки и технологий; Меликьян Геннадий Георгиевич — заслуженный экономист Российской Федерации; Орешкин Максим Станиславович — помощник президента Российской Федерации; Силуанов Антон Германович — министр финансов Российской Федерации; Чернышенко Дмитрий Николаевич — заместитель председателя правительства Российской Федерации; Уэллс Надя Кристина — независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению, рассказали в пресс-службе.

Собрание приняло решение об увеличении с 5,9 млн рублей до 7,7 млн рублей размера базового вознаграждения, выплачиваемого членам наблюдательного совета, а также утверждены изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО "Сбербанк"» в части отмены ограничения на общую сумму дополнительного вознаграждения. Ранее дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей члена комитета наблюдательного совета, председателя комитета наблюдательного совета, старшего независимого директора, председателя наблюдательного совета суммировалось, но не могло составлять более 50% размера базового вознаграждения.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в видеообращении к акционерам рассказал о ключевых результатах работы банка в 2020 году, напомнил о принятой новой Стратегии 2023 и обозначил основные направления ESG-трансформации Сбера.

Как отметил президент Сбербанка, за прошлый год Сбер заработал 760 млрд рублей чистой прибыли. Это хороший результат в мировом контексте: по объему прибыли Сбер — первый среди банков Европы и десятый — в мире. С самого начала кризиса банк запустил программу оптимизации расходов. В результате это позволило даже нарастить эффективность: соотношение расходов к доходам в 2020 году сократилось до рекордно низкого уровня — 34,6%. Герман Греф подчеркнул, что рентабельность капитала по итогам 2020 года превысила 16% и это очень достойный результат для кризисного периода.

В 2019 году Сбер заплатил рекордные для России дивиденды — 422,4 млрд рублей. Таким образом, всего за три года реализации Стратегии 2020 Сбер выплатил 1,055 трлн рублей в виде дивидендов.

В этом году было принято решение сохранить размер дивидендов на уровне прошлого года. Акционеры получат 422,4 млрд рублей (56% чистой прибыли от МСФО), или 18,7 рубля на одну акцию. В дальнейшем, согласно дивидендной политике до 2023 года, Сбер планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли.

По словам Германа Грефа, одной из важнейших вех 2020 года стал запуск нового бренда — Сбер. Это отразило переход Сбербанка от построения исключительно финансового бизнеса к созданию экосистемы вокруг потребностей клиента. Экосистема Сбера оказалась особенно востребованной в период самоизоляции, когда выросла роль онлайн-сервисов. В результате выручка всех нефинансовых бизнесов за прошлый год выросла в несколько раз и составила 71 млрд рублей.

Президент Сбербанка подчеркнул, что построение интегрированной экосистемы — одна из ключевых задач стратегии развития до 2023 года. Сбер верит, что будущее — за экосистемами, так как их создание помогает напрямую соединить потребителей и производителей, исключает из процесса посредников, ведет к снижению цен и повышает уровень удовлетворенности клиентов.

В финальной части своего выступления Герман Греф рассказал, что Сбер присоединился к глобальным ESG-инициативам под эгидой ООН и начал собственную системную ESG-трансформацию по трём направлениям: снижая собственное влияние на окружающую среду; помогая своим клиентам в ESG-трансформации бизнеса, консультируя их по вопросам управления экологическими и социальными рисками; развивая «зеленое» финансирование.

«В рамках новой стратегии перед Сбером стоят значительные вызовы — и я совершенно убежден, что все они нам по силам. Мы прошли большой путь от неповоротливого банковского динозавра к одной из самых технологичных компаний мира, но наш путь только начинается. Я благодарю всех наших акционеров, включая правительство Российской Федерации, за веру в команду Сбера и поддержку нашей стратегии», - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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