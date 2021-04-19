Экономика

Минтруд предлагает отменить потребительскую корзину

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа об упразднении потребительской корзины, а также об исключении ежеквартального установления величины прожиточного минимума (ПМ), сообщает РИА Новости.

Раньше Росстат использовал потребительскую корзину для расчета ПМ и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ее стоимость менялась, поэтому показатель ПМ устанавливали каждый квартал.

С 1 января этого года их считают по медианному доходу. Для МРОТ отношение к медианной зарплате составит 42%, для ПМ — 44,2%.

Таким образом, МРОТ составит 12 792 рубля (сейчас — 12 130), а ПМ по стране в целом — 11 653 рубля.

По прожиточному минимуму определяют нижнюю границу пенсий и выплат пособий.