Экономика

Весенне-полевые работы в Псковском районе находятся в активной фазе

Весенне-полевые работы в Псковском районе находятся в активной фазе. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

«У нас все в активной фазе, полевые работы начались с начала апреля. Проведена подкормка озимых, вспашка земель на 3500 гектаров. Внесены органические удобрения, сев яровых произведен на 34% от плана, зерновых - на 57%. Для апреля это значительные цифры», - отметила глава муниципалитета.

Сельхозпредприятия Псковского района, по ее словам, в непростой период пандемии не снизили темпов. «Не было там очагов, соблюдались все меры, и деятельность не останавливалась. Все шло в плановом режиме и даже сверх того. Если судить по прибыли, которую они получили в прошлом году, то она на 4,5 млрд рублей больше, чем в 2019 году, - пояснила Наталья Федорова. - 8 из 10 сельхозпредприятий сработали с чистой прибылью. Увеличились посевные площади, выросли многие показатели, в том числе производство мяса и молока, и это радует. Мы рады, что в период пандемии производство сохранено в прежних объемах и что внедряются крупные проекты, расширяется инвестиционная составляющая».

Так, предприятие «ПсковАгроИнвест» полным ходом реализует строительство автоматизированной молочно-товарной фермы на 1800 голов, напомнила Наталья Федорова. «Этот проект можно смело называть стратегическим, объем инвестиций - более 1 млрд рублей», - подчеркнула она. Кроме того, в Псковском районе появились новые крестьянские (фермерские) хозяйства, которые будут заниматься садоводством, выращиванием зерновых, разведением крупного рогатого скота. «Хотим пожелать нашим сельхозпроизводителям и фермерам только удачи», резюмировала глава Псковского района.