Экономика

Реестр надежных курьерских служб создадут в России

Первый в России «Реестр надежных курьерских служб» создадут летом Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС). Он объединит добросовестных поставщиков услуг курьерской доставки и позволит сформировать единые стандарты оказания услуг, говорится в сообщении АКИТ о подписании бессрочного соглашения о сотрудничестве с МАКС.

«"Реестр надежных курьерских служб" - это отраслевая площадка, на которой будет представлен рейтинг компаний, осуществляющих доставку, соответствующих высоким стандартам качества оказания услуг и готовых выполнять повышенные требования современного рынка», - приводит ТАСС текст сообщения. Ожидается, что он начнет работать в июне, а до конца лета заработает в полном объеме.

Целями проекта станут, выявление и поддержка российских компаний, работающих в сфере доставки; содействие повышению конкурентоспособности услуг курьерской доставки и улучшение процесса доставки товара. Все это, как ожидается, в перспективе позволит сформировать единые стандарты качества оказания услуг.