Экономика

Нинель Салагаева похвалила белорусские автобусы на псковских маршрутах

В Псковской области с рабочим визитом находятся руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Калининграде Сергей Молунов и руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Игорь Заломай.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рамках визита в регион гости в первую очередь почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов - вместе с заместителем губернатора Псковской области Нинель Салагаевой, и.о. руководителя представительства МИД России в Пскове Александром Ивановым представители белорусской делегации возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в региональном центре.

Затем в администрации Псковской области состоялось рабочее совещание, в ходе которого стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных отраслях экономики, а также перспективы развития совместных проектов в сельском хозяйстве, строительстве, торговле, жилищно-коммунальной сфере. Отдельно была рассмотрена тема российско-белорусского сотрудничества в области развития транспортного комплекса Псковской области. Нинель Салагаева положительно отозвалась о белорусской автобусной технике, которая уже активно эксплуатируется на маршрутах псковского автобусного сообщения.

По итогу встречи стороны договорились о развитии взаимовыгодного сотрудничества, как в экономической, так и культурной сферах. Белорусская сторона передала приглашение на сельскохозяйственную выставку-ярмарку «Белагро», которая пройдет в июне 2021. В свою очередь Нинель Салагаева пригласила белорусских коллег на псковский Форум приграничных регионов. Его планируется провести во второй половине текущего года.

Добавим, в рамках визита белорусской делегации в регион состоялась встреча с представителями Торгово-промышленной палатой Псковской области, на которой были обсуждены итоги работы за 2020 год и намечены дальнейшие планы в рамках сотрудничества.