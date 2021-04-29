Экономика

Почему псковский БОПЭТ может стать уникальным в России? ИНФОГРАФИКА

Строительные работы на площадке псковского завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» продолжаются. В настоящий момент в реализацию проекта уже инвестировано порядка 6 млрд рублей и создано более 100 из запланированных 500 рабочих мест. Запустить производство БОПЭТ планируется в третьем квартале текущего года. Проектная мощность завода - 72 тысячи тонн БОПЭТ-пленки в год.

Области применения БОПЭТ-пленок обширны, они ограничены разве что фантазией заказчика. Двухосные пленки используются в макетах карт, в качестве изоляционного материала при изготовлении пожарного обмундирования, в защите конструкций от теплового излучения и электроизоляции, в качестве антиадгезионных и термопереводных пленок. Уникальные свойства БОПЭТ нашли применение в авиации и судоходстве. Из них делают паруса для лодок, солнцезащитные шторы и даже покрывают обратную сторону модулей солнечных батарей.

Активно применяются БОПЭТ-пленки и в медицине, для изготовления рентгеновских пленок и для производства гибких дисплеев. Даже антивандальные листы высокой прочности в списке возможных сфер применения.

Псковская Лента Новостей представляет инфографику, посвященную БОПЭТ-пленке и проекту первой очереди завода «Титан-Полимер», на котором она будет производиться.