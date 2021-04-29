Экономика

Центр «Мой бизнес» и «Титан-Полимер» объединят усилия в вопросах развития предпринимательства

Руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области и центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразила готовность сотрудничать с заводом «Титан-Полимер» - якорным резидентом особой экономической зоны «Моглино» - в вопросах развития предпринимательства.

«Мы готовы сотрудничать. Мы встречались, обсуждали такой формат», - рассказала она. Гость эфира отметила, что планируются совместные мероприятия по презентации бизнес-кейсов. «Мы только за», - добавила Анастасия Иванова.

Анастасия Иванова подчеркнула, что центр «Мой бизнес» открыт для любого сотрудничества, которое так или иначе направлено на развитие малого бизнеса.