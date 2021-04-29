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Экономика

Дополнительную поддержку окажут системообразующим предприятиям в Псковской области

04.05.2021 19:00|ПсковКомментариев: 0

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,9 млрд рублей для дополнительной поддержки системообразующих предприятий страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Благодаря этому решению будет продолжено субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года. Ставка по льготному кредиту составляет порядка 2,6% годовых. Полученные средства можно потратить в том числе на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.

Данная мера поддержки была запущена в 2020 году по поручению президента РФ. К настоящему моменту это позволило поддержать более 920 тысяч рабочих мест.

Отметим, в перечень системообразующих предприятий входят три организации из Псковской области: ООО «Элементум», ОАО «Великолукский мясокомбинат» и ЗАО «ЗЭТО». Всего по стране насчитывается около 1,4 тысячи таких предприятий, работающих в различных отраслях экономики.

Теги: #экономика #предприятия
Источник: Псковская Лента Новостей
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