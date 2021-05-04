Экономика

Будущим автомеханикам провели экскурсию на станции технического обслуживания

Студенты колледжа ПсковГУ, обучающиеся на направлении «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», посетили станцию технического обслуживания Северо-Западного транспортно-сервисного центра. На экскурсии по предприятию будущим автомеханикам показали зоны приемки автомобилей, ремонта узлов и агрегатов, слесарный и молярно-кузовной цеха. Специалисты компании подробно рассказали о специфике работы, а также о преимуществах профессии.

«Такие экскурсии полезны тем, что они ориентируют студентов, на каком рабочем месте они смогли бы реализовать полученные в колледже знания, - отметил Вячеслав Кашуба, заместитель директора по учебно-роизводственной работе колледжа ПсковГУ. – Нашим ребятам больше всего запомнился отдельно стоящий кузовной и покрасочный участок. Эта экскурсия ответила на многие вопросы, которые возникали в процессе: как выглядит стапель для грузовых и легковых автомобилей, а также отличие покрасочных камер для грузового и легкового автотранспорта. Именно такие работодатели и экскурсии по их площадкам ориентируют студентов о дальнейшем трудоустройстве и выборе своей профессии в будущем».

ООО «СевЗапТрансСервис» входит в группу компаний «СевЗапИнвест», генеральным директором которой является Николай Загоруй - один из крупных работодателей Пскова: на сегодняшний день в Северо-Западной инвестиционной компании трудоустроены более 800 человек.

«Важно, чтобы студенты также проходили практику на действующих предприятиях региона, - отметил Николай Загоруй. - Мы хотим, чтобы молодые специалисты не уезжали в другие города, а оставались в Пскове. У нас есть рабочие места, мы нуждаемся в квалифицированных специалистах – молодых, желающих работать и развиваться людях, поэтому и сами готовы их обучать».

Подобные экскурсии на предприятия группы компаний станут регулярными, отмечают представители «СевЗапИнвеста». Такие встречи позволяют продемонстрировать студентам на практике, в чем именно заключается их будущая работа.