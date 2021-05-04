Экономика

Недовольным отсутствием навесов и скамеек на рынке «Нива» предложили купить зонтики за свой счет

Псковичи остались недовольны обновленным дачным рынком на «Ниве», говорится в заявлении, распространенном от имени председателя правления регионального отделения «Партии пенсионеров» в Псковской области Михаила Иванова.

«Увеличили число бесплатных мест: из 28 их стало 100, - сказал Михаил Иванов. - Однако об удобстве пенсионеров, которые будут продавать там излишки выращенных на даче овощей, ягод и фруктов, никто не подумал. Убрали скамейки и навесы: теперь людям в возрасте придется часами стоять под палящим солнцем и на дожде. На все возмущения дирекция рынка заявляет, что они готовы идти навстречу гражданам. Они предложили купить пенсионерам зонтики за свой счет. И обещали выделить место для их хранения. Только откуда пожилым людям, которые приходят за дополнительным заработком из-за небольших пенсий, взять деньги на это – не уточняется. А проблемы в отсутствии лавочек они не видят вовсе: руководство рынка считает, что дачники за пару часов продадут свою продукцию и уйдут. А для тех, кто хочет торговать весь день, есть платные места».

Михаил Иванов призвал дирекцию рынка оборудовать бесплатные места для торговли лавочками и навесами, «а не отмахиваться от людей сомнительными предложениями о помощи». Он уверен, что в убытке коммерсанты не останутся: чем оживленнее идет торговля, тем выгоднее рынку. А люди, в том числе люди преклонного возраста, будут чувствовать себя комфортнее.