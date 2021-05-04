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Экономика

Свое, местное: в «Деревне Соловьи» отметили полувековой юбилей

06.05.2021 10:11|ПсковКомментариев: 0

Весна - это всегда ожидание и рождение чего-то нового. Вот и для псковской деревни Соловьи май 1971 года стал началом большого строительства. Полвека назад за деревней раскинулась стройплощадка, на которой стали возводить корпуса будущей свинофабрики. С тех пор и по сей день это предприятие является значимым для жизни многих псковичей: для кого-то оно стало местом любимой работы для кого-то - производителем любимой колбаски и сосисок, для кого-то - постоянным деловым партнером.

Как развивалась история предприятия и как отметили юбилей в Соловьях - читайте в нашей публикации.

Слава передовикам

Свиноводческий комплекс в Соловьях начали возводить 5 мая. Строили специалисты Строительного управления-222 Треста 44. Работами руководил старший прораб В. Д. Синкевич. Сметная стоимость строительства была внушительной: 5 миллионов 125 тысяч рублей было вложено страной в новую сельскохозяйственную единицу (для наглядности поясним: на эти деньги можно было приобрести полторы тысячи модных Запорожцев на ходу).

Сумма была вполне оправданна: фабрика должна была стать крупнейшей в области. Если в 20 свиноводческих совхозах и колхозах в 1971 году было произведено 1 тысяча 661 тонна свиного мяса, то свинофабрика «Псковская» должна была производить 5500 тонн свинины в год. Всего на будущем комплексе должно было трудиться 200 человек, 90 непосредственно в свиноводческих корпусах. Срок окупаемости капитальных вложение определен в 2,5 года. Все сооружаемые объекты занимали площадь в 20 га земли; кормоцех, котельная, восемь капитальных свинарника: 4 по 4 тысячи свиней, 4 по 2 тысячи свиней.

Крупнейшее в области предприятие по производству мяса приступило к работе в феврале 1974 года. 12 тысяч свиней поступило на откорм первой очереди нового совхоза «Псковский». Опыта создания и работы такого производства на Псковщине еще не было.

Первое десятилетие было годами становления, накопления сил, формирования коллектива. В 1977 году в честь 60-й годовщине Великого октября совхозу «Псковский» вручили переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦПС. Совхоз «Псковский» - одно из крупнейших хозяйств района, где на промышленной основе, откармливали тысячи свиней.

В 1983 году произошло объединение совхоза «Стремутка» со свинокомплексом «Псковский». Во главе совхоза «Псковский» стал Семенов Геннадий Павлович. В 1985 году директором совхоза «Псковский», крупного хозяйства Псковского района был назначен Бобылев Иван Михайлович. Главной задачей своей работы считал, увеличение собственных кормов за счет расширение полевых площадей. В результате его работы и всего коллектива совхоза «Псковский» в 1986 году привес свиней на откорме составил 455 г., по сравнению - 417 г. в 1985 году. Рентабельность хозяйства составила 32%.

За высокие и устойчивые показатели выполнения государственных планов совхоз «Псковский» в 1988 - 1989 году становился победителем во Всероссийском социалистическом соревновании и был награжден Переходящим Красным Знаменем Совета Министров СССР, занесен на Всесоюзную доску Почета ВДНХ СССР.

Период перестройки стал самым трудным испытанием для хозяйства со времени его основания. Реорганизация совхоза несколько раз, сокращение поголовья скота, инфекционные болезни, нестабильность положения хозяйства, нехватка кормов, многомиллионные долги - казалось, выхода в создавшейся обстановке нет. Поголовье свиней тогда было около 16 тысяч и небольшое не племенное стадо крупного рогатого скота - 240 коров. Средний надой фуражной коровы составлял 4 тысяч литров молока в год.

В конце 2003 года агрокомплекс «Псковский» был официально признан банкротом. Новое предприятие получило название ООО «ПсковАгроИнвест». Под этим именем началась новая эпоха развития хозяйства.

С поля на прилавок

В настоящее время поголовье свиней в агрокомплексе выросло до 70 тысяч. Благодаря государственной поддержке, агрокомплекс наладил работу, а после приступил к масштабной модернизации по всем направлениям. Первые годы ушли на переоформление собственности, реконструкцию помещений, межевание земель, мелиорацию.

Помещения свинокомплекса оборудовали по последнему слову техники: установили современные кормораздатчики, системы поения, микроклимата. Все оборудование — от ведущих мировых производителей. Автоматизированные линии в немалой степени облегчили труд работников и помогли избежать технологических потерь.

   

   

Чтобы не зависеть от поставщиков и колеблющихся цен на рынке зерна, агрохолдинг «ПсковАгроИнвест» приступил к созданию собственной кормовой базы. Построили свой комбикормовый завод, установили зерносушилку белорусского производства, наладили работу нового элеватора в дополнение к бывшему зернохранилищу - на 10,5 тонн зерна. С каждым годом предприятие вводит все больше и больше угодий в севооборот. На сегодняшний день это поля в Псковском и Пыталовском районах.

Применяется интенсивное земледелие с урожайностью от 50 ц с га. Парк техники компании постоянно пополняется и составляет уже более 100 единиц.

В 2010 году состоялся запуск комбикормового цеха. Полностью автоматизированное производство выпускает 3500 тонн гранулированного комбикорма в месяц. В этом же году был открыт первый фирменный магазин в деревне Соловьи. На сегодняшний день сеть магазинов «Деревня Соловьи» включает 19 магазинов: 9 магазинов в г. Псков, 6 магазинов в Псковской области и 9 магазинов в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Из значимых событий последних лет - запуск в 2020 году новой зерносушилки на территории участка «Шелонский». Благодаря этому ООО «ПсковАгроИнвест» сегодня на 70% обеспечивает себя зерном. В феврале этого года стало известно о том, что компания при поддержке АО «Россельхозбанк» приступает к реализации стратегически важного для региона проекта: строительства животноводческого комплекса молочного направления. Общий объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей. Проект будет реализован в ближайшие три года. Планируется, что на выделенные средства будет введена в эксплуатацию молочная ферма роботизированного доения на 1920 голов коров и на 2086 голов молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Плановая производственная мощность комплекса составит 20 160 тонн молока в год.

Наши двери открыты

Знаменательный день юбилея в ООО «ПсковАгроИнвест» решили отпраздновать не только интересно, но и с пользой: для детей сотрудников предприятия прошел День Открытых дверей.

Экскурсию–путешествие в прошлое предприятия для ребят и их родителей провела Нина Сергеевна Леоненко, ныне пенсионерка, а в прошлом - учитель истории Стремуткинской СОШ, создатель и хранитель школьного Музея истории.

Нина Сергеевна рассказала участникам экскурсии о строительстве и развитии предприятия, которое проходило в тесной связи со строительством поселка Соловьи.

 

Для детей был организован небольшой контактный зоопарк, где они пообщались с поросятами. Затем ребята посетили зерносушилку и элеваторы. Зашли в цех переработки, где увидели как готовят сосиски и колбасы, а также продукцию в готовом виде. Побывали в автопарке - там дети почувствовали себя настоящими водителями комбайнов и тракторов. Даже дождь не помешал получить массу удовольствия!

А завершилось интересное путешествие вкусным и сытным обедом в столовой на территории производства.

«На производственных площадках ООО «ПсковАгроИнвест» сотрудники на местах рассказали о работе предприятия сегодня, чем заинтересовали многих ребят, - говорят специалисты. - Ведь дети - это наше будущее, и хотелось увлечь их интересной и насыщенной работой в сельском хозяйстве».

С Юбилеем, «Деревня Соловьи»!

Теги: #соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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