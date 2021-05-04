Экономика

Фирменный салон Yamaguchi открылся в Акваполисе

Большой, красивый и жутко притягательный отдел Yamaguchi открылся на днях в ТРК «Акваполис».

Yamaguchi – эксперт в области массажного и фитнес-оборудования. Компания занимает лидирующие позиции в мире.

Оборудование Yamaguchi – это воплощение последних разработок в индустрии здорового образа жизни, фитнеса и массажа. Теперь мировые инновации доступны Псковичам в ТРК «Акваполис».

Фирменный салон находится на 1 этаже прямо напротив центрального входа.

Yamaguchi :Японские инновации в каждом продукте.