Экономика

Более 120 тысяч рублей в месяц должны получать учителя и врачи, считают россияне

120 700 рублей в месяц – такой должна быть зарплата педагога в России, считают жители страны. Исследование провел сервис «Работа.ру», пишет РБК.

Участники опроса отметили, что среди несправедливо обделенных вместе с преподавателями находятся ученые и врачи. Так, врачи должны получать 122 800 рублей, по мнению участников исследования. Справедливой для ученых они назвали зарплату в 130 800 рублей.

Также среди профессионалов с незаслуженно маленькой зарплатой оказались спасатели и пожарные, шахтеры, инженеры, разнорабочие.

Несколько видов деятельности набрали в опросе меньше всего голосов. Только пятая часть жителей России считает, что мало получают продавцы. Столько же занесли в эту категорию грузчиков. Еще меньшая доля опрошенных назвала слесарей, водителей, электриков, строителей и механиков.

Любопытно, что только 1% принявших участие в исследовании россиян считает, что незаслуженно мало получают чиновники.