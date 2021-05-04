Экономика

Застройка Четырех углов. ЛОНГРИД

Авторитетные архитекторы разрешили застраивать бывший рынок на Четырех углах в Пскове. Вскоре оттуда исчезнут последние ларьки. Но останется крытый рынок, находящийся в собственности бизнес-структур Михаила Гавунаса. С существованием строения придется считаться. Администрация города заказала схему планировки территории, а Михаил Гавунас объявил о проведении открытого конкурса идей — он рассказал ПЛН подробности.

Читайте подробности в лонгриде «Угловой удар. На чьей стороне мяч в деле застройки Четырех углов».