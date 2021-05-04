Экономика

Курс рубля до конца года спрогнозировали аналитики

В ближайшие месяцы курс рубля будет находится на уровне 74-76 за доллар, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Известия».

По мнению портфельного управляющнго «РСХБ Управления Активами» Михаила Армякова, в качестве укрепляющего фактора будет выступать рост стоимости нефти, газа и металлов, тогда как ослаблять рубль будут риски ужесточения антироссийских санкций.

В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что нацвалюта может укрепиться до 73 рублей за доллар в начале лета. Однако он отметил, что для это необходимо сохранение роста стоимости нефти и высокого спроса на активы развивающихся рынков.

«Увеличение добычи Россией благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+ позволит нарастить валютную выручку…Спрос на доллары и евро для внешнего туризма будет заметно снижен из-за закрытых на карантин Европы, Турции и других стран», - пояснил эксперт.

Васильев добавил, что ожидаемое повышение ключевой ставки Центробанка и замедление темпов инфляции будут способствовать росту реальной рублевой процентной ставки, что может повысить спрос на национальные активы и поддержать рубль.

Как сообщает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, российская валюта все же рискует ослабнуть до 78 рублей за доллар при негативном развитии геополитической ситуации.

Она подчеркнула, что российская нацвалюта также может опуститься в случае открытия границ и последующего роста спроса на валюту.

Согласно мнению старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича, рубль может укрепиться до 73 за доллар в случае сохранения цен на нефть на уровне 65 долларов за баррель, а также отсутствия серьезных внутри- и внешнеэкономических потрясений.

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал, что самыми стрессовыми для российской валюты месяцами является период с августа по сентябрь, а благоприятными – январь и весенние месяцы.