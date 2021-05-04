Экономика

Эксперты предсказали новую волну мирового экономического кризиса

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидают, что следующий этап мирового экономического кризиса придется на 2025–2026 годы. Об этом говорится в докладе центра. В базовом сценарии прогноза в ЦМАКП говорится, что пандемия коронавируса завершится в середине 2021 года, годовой прирост мирового ВВП составит 4%, а нефть подорожает до $82–85 за баррель к концу десятилетия. Монетарное стимулирование экономик дополнительно «разгонит» рынки, благодаря их росту странам удастся в ближайшее время избежать долгового кризиса, передает РБК.

Если же реализуется сценарий структурного кризиса (консервативный), то пандемия продлится на год дольше, а ВВП будет прирастать по 2–3% в год. Цены на нефть же откатятся до значения $50–55 за баррель в первой половине десятилетия, а во второй — вырастут до $65.

Однако оба сценария предполагают вероятность экономического кризиса, который затронет середину 2020-х годов. В базовом сценарии допускается циклический кризис, который может быть связан с перегревом рынков. Эксперты описывают и возможность базового безкризисного сценария — но и в нем в середине 2020-х годов наступит «пауза роста» — падения экономики не будет, но темпы экономического роста окажутся нулевыми. В консервативном сценарии к спаду середины 2020-х годов приведет долговой кризис в странах Южной Европы и Турции из-за пандемии.

Что касается России, то в центре прогнозируют рост ВВП на 1,5–2% ежегодно в течение десяти лет, однако в кризис этот показатель может приблизиться к нулевым значениям.

В российской экономике прогноз определяется сложившейся к настоящему моменту стагнацией — темпы роста экономики остаются низкими, не более 1,5–2% в год, хотя и стабильными. «Для России такая экономическая динамика совершенно недостаточна с точки зрения и устойчивости экономического роста, и его сбалансированности (то есть для достижения Национальных целей развития по благосостоянию населения, росту инвестиций, финансированию общественных потребностей) для преодоления разрыва со странами — мировыми лидерами. Минимально необходимым для этого является прирост ВВП в 3–3,5% в год», — констатируют эксперты.

Еще один фактор — демографический. Несмотря на политику стимулирования рождаемости, старение населения России и сокращение трудовых ресурсов будут проходить с темпами прироста 1% в год. «Отсюда ядром экономической политики в ближайшие годы встанет вопрос о производительности труда, способах ее значительного повышения и мерах по компенсации негативных социальных последствий», — говорится в докладе.