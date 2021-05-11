Экономика

В Псковской области проведут мониторинг исполнения регионального бюджета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 11 мая, провел совещание со своими заместителями, где были детально рассмотрены направления для корректировки регионального бюджета на текущий год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники совещания рассмотрели параметры главного финансового документа региона, исполнение и варианты корректировки различных бюджетных статей, в том числе в свете поручений, обозначенных президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию. В частности, речь зашла о подготовке к предстоящей работе по реструктуризации коммерческих кредитов, а также проработке мер по дополнительной поддержке регионов для сбалансированности бюджетов. Председатель правительства РФ дал поручение Минфину до 21 мая подготовить и представить соответствующие нормативные документы.

Глава псковского региона поручил вице-губернаторам провести мониторинг исполнения бюджета за прошедшие четыре месяца, а также подготовить предложения по дополнительному перераспределению средств. После проработки и согласования с министерством финансов России законопроект по поправкам в бюджет будет направлен на рассмотрение депутатам Псковского областного Собрания.