Экономика

Налогоплательщики пополнили бюджет Псковской области на 6,4 млрд рублей

Положительная динамика налоговых поступлений в бюджеты всех уровней установилась с начала 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В консолидированный бюджет РФ УФНС России по Псковской области с января по апрель 2021 года мобилизовало 8,2 миллиарда рублей налогов и сборов. Это на 1,4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 1,8 миллиарда рублей.

За этот же период времени налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами региона, пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 6,4 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда – доходы местных бюджетов.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 4 месяца 2021 года на 48,8% (3,2 миллиарда рублей) обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц, на 23,9% (1,5 миллиарда рублей) налога на прибыль организаций, на 14,6% за счет налогов со специальными налоговыми режимами (947,6 миллиона рублей) и на 12.3% (798,8 миллиона рублей) – имущественных налогов, уточнили в УФНС.

Кроме того, с начала 2021 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 5 миллиардов рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. Эта сумма на 280,6 миллиона рублей больше, чем за первые 4 месяца прошлого года.

По итогам начала 2021 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений страховых взносов, а также налогов и сборов в бюджеты всех уровней.