Экономика

Сбербанк отметил активность клиентов на фондовом рынке в майские праздники

В праздничные дни в мае клиенты Сбербанка совершали 240 000 операций с ценными бумагами в день на бирже (среднедневной объем). В обычные рабочие дни этот показатель немного выше – 290 000 в день. Среднедневной объем торгов упал всего на 25%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Среднедневное количество клиентов также оставалось на высоком уровне – 38 000 в день по сравнению с 46 000 в будние дни.

Топ-3 города по объему торгов – Москва, Санкт-Петербург и Пермь.

Активнее всего операции совершали мужчины: они обеспечивали около 81% от среднедневного оборота торгов. Стоит отметить, что в будние дни этот показатель, как правило, чуть выше и равен порядка 83%.

Самый большой вклад в объем торгов внесли клиенты (мужчины и женщины) в возрасте от 36 до 45 лет (34%), а также от 46 до 55 лет (31%) и старше 55 лет (22%). Впрочем, такая статистика характерна и для будних дней.

Явными фаворитами сделок стали акции – 90% от объема торгов пришелся именно на них. Чаще всего сделки совершали с акциями отечественных эмитентов — Сбербанка, Газпрома и Норникеля. Также популярностью пользовались облигации и валюта.

В этом году биржевые операции были доступны клиентам с 4 по 7 мая и 10 мая.