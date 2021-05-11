Экономика

Глава правительства назвал одну из причин роста цен на продукты

Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, но у правительства РФ есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность, жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», - цитирует Михаила Мишустина РИА Новости. Об это он сказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год.

В декабре кабмин объявил комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, в начале года были повышены до запретительного уровня экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, введены пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квота на экспорт зерновых культур.

Помимо этого, для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой у властей появляется право напрямую регулировать их, снижена до 10% с 30%

Премьер-министр в среду также напомнил, что для ряда продовольственных товаров были введены долгосрочные компенсационные механизмы, которые снижают зависимость внутренних цен от мировых. «Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям, а не платится напрямую в федеральный бюджет», - указал Михаил Мишустин.

«Мы поддержали производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок. На это дополнительно выделили около 15 миллиардов рублей», - добавил он.

Кроме того,премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» об увеличении финансирования развития села в текущем году еще на 6 миллиардов рублей, сообщается в официальном телеграм-канале партии. «Мы предусмотрели поддержку села практически в каждой программе – только в этом году более 220 млрд рублей. В сентябре, когда будет рассматриваться проект бюджета на следующую трехлетку, вы увидите, что эта тема остается для нас приоритетной», - сказал председатель правительства Михаил Мишустин.