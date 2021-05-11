Экономика

Матвиенко предложила писать на упаковках продуктов цену производителя

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает правильным, если бы на упаковках продуктов питания была указана не только окончательная стоимость, но и цена производителя.

«Вот, если бы на упаковке гречки было указано не только место производства, но и цена производителя. Чтобы человек, который приходит в магазин, понимал, что за свой тяжелый труд сельхозработник получил пять рублей, а потребителю она предлагается за 20 рублей», - сказала парламентарий в пятницу на заседании Совета по вопросам АПК при Совете Федерации, передает РИА Новости.

По ее мнению, это позволило бы сделать прозрачными все процессы, в том числе и понять, какова цепочка посредников. «Конечно, логистика и другие услуги важны, но важно, чтобы все было соразмерно», - подчеркнула спикер.

«Я, конечно, фантазирую. Но люди бы с пристрастием относились (в этом случае) к продавцам сельхозпродукции», - заключила она.