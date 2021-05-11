Экономика

СберБанк защитит финансовые риски предприятий в случае перерыва деятельности

СберБанк предложил предприятиям малого и среднего бизнеса программу страхования финансовых рисков на случай вынужденного перерыва в предпринимательской деятельности. «Защита ваших успехов» позволит клиентам получить юридическую помощь в случае блокировки расчетного счета, а также компенсировать финансовые потери из-за остановки работы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, в России ежегодно блокируется более 750 тысяч счетов юрлиц. Возможных причин может быть много — например, задержка оплаты налогов. Более половины малых и средних предприятий, столкнувшихся с блокировками средств, были вынуждены остановить свою деятельность. Простой негативно сказывается на бюджете компании, поскольку она всё равно продолжает нести расходы по кредитам, оплате труда сотрудников, аренде помещений. Защитив себя от рисков, компания при наступлении страхового случая не будет финансово парализована и сможет продолжить обслуживать обязательства.

«По условиям программы "Защита ваших успехов" при блокировке расчетного счета клиенты получат квалифицированную юридическую помощь, а в случае необходимости — компенсацию убытков от остановки деятельности и судебных издержек, - отметил старший управляющий директор, директор Центра «Корпоративное страхование» Сбербанка Денис Кузавлев. - Помимо этого, программа покрывает и риски остановки деятельности предприятия из-за пожара, залива, необоснованного увеличения аренды на 30% и более, действий недобросовестных поставщиков, технических сбоев кассового оборудования».

Оформить договор страхования можно у клиентских менеджеров в отделениях СберБанка по всей стране. При страховом событии урегулирование убытков возможно дистанционно. Выплата производится за каждый день приостановки деятельности клиента. Объем страховой защиты — до 5 млн рублей.

Клиентам СберБанка доступна широкая линейка программ, которые защитят малый и средний бизнес практически от любых непредвиденных ситуаций. Например, по программе «Сбереги бизнес» компании «Сбербанк страхование» можно застраховать гражданскую ответственность предприятия, а также риски ущерба в результате стихийных бедствий, потопов, пожаров, краж и вандализма. «Защита сотрудников» поддержит в случае травм и заболеваний работников предприятий. Программа страхования от киберрисков защитит от несанкционированного списания денег со счета, простоя в результате кибератаки и других рисков.