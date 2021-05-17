Экономика

На 15% выросли цены на куриные яйца в Псковской области

За апрель по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Псковской области выросли на 0,4% (по сравнению с декабрем – на 2,4%, с апрелем прошлого года – на 5,2%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали за месяц на 0,6%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4%, на услуги – на 0,1%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на столовую свеклу – на 20%, куриные яйца – на 15%, морковь – на 12,3%, картофель – на 9,5%, виноград – на 8%, репчатый лук – на 7,4%, икру лососевых рыб – на 5,1%, карамель и белокочанную свежую капусту – на 4,8%, мороженые кальмары – на 4%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели свежие огурцы – на 9%, шоколадные конфеты – на 3,9%, мясные консервы для детского питания – на 3,8%, сырокопченая колбаса – на 3,4%, свежие грибы – на 3,3%.

В группе непродовольственных товаров цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 0,4%. Наибольшее снижение наблюдалось на осельтамивир (номидес) – на 3,3%, амлодипин – на 3,1%. Вместе с тем существенный рост цен отмечен на цефтриаксон – на 4,3%, панкреатин – на 3,7%, омепразол – на 3,4%.

Цены на другие лекарственные препараты увеличились на 0,8%. Значительнее других выросли цены на валидол – на 4,1%, корвалол – на 3,7%, левомеколь – на 3,4%. Наибольшее снижение цен отмечено на настойку пустырника – на 2,6%.

Среди медицинских товаров наиболее подешевела санитарно-гигиеническая маска – на 3,9%, антисептик для рук – на 3,4%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на хозяйственное мыло и детские бумажные подгузники – на 1,5%, сухие корма для животных и шампунь – на 1,1%. Снижение цен наблюдалось на зубную пасту – на 2,4%, туалетное мыло – на 0,7%, стиральный порошок и зубную щётку – на 0,6%, туалетную бумагу – на 0,05%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали древесностружечные плиты – на 8,6%, оконное листовое стекло – на 8,4%, велосипед для дошкольников и подушка – на 6,6%, еврошифер – на 5,5%, летнее платье для девочек дошкольного возраста – на 5,4%, шкаф для прихожей и флеш-накопитель USB – на 4,1%.

Более всего подешевели электрочайники – на 5,2%, ламинат – на 5%, майки, мужские футболки – на 3,8%, женские гигиенические прокладки – на 3%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на услуги гостиниц – на 6,5% (из них: проживание в гостинице 2* – на 29%, проживание в гостинице 1* или мотеле – на 6,9%), полет в салоне экономического класса самолета – на 3,3%, автобусную экскурсию – на 3%, день пребывания в доме отдыха, пансионате – на 2,9%. Из бытовых услуг выросли цены на установку натяжного потолка – на 6,1%, установку пластиковых окон – на 2,5%.

Наибольшее снижение цен отмечено на поездку на отдых в ОАЭ – на 23%.