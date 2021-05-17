Экономика

Новый закон о пчеловодстве рассмотрит региональный парламент

В Псковское областное Собрание депутатов поступил проект закона «Об отдельных вопросах в сфере развития пчеловодства в Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Андрей Козлов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Нормативный правовой акт, призванный заменить действующий с ноября 2018 года региональный закон «О пчеловодстве», разработал областной комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору в соответствии с новыми нормами федерального законодательства – закон «О пчеловодстве в Российской Федерации» был принят 30 декабря 2020 года.

Законопроект разграничивает полномочия между органами государственной власти области в сфере пчеловодства. Так, региональный парламент принимает регулирующие данную деятельность законы и контролирует их исполнение, администрация области утверждает государственные программы по развитию пчеловодства, а уполномоченный орган исполнительной власти занимается реализацией госпрограмм и устанавливает порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов напомнил, что действующий закон «О пчеловодстве» был принят по инициативе Общественной палаты Псковской области, текст документа «отшлифовывала» специально созданная межведомственная рабочая группа.

«Мы понимали, что в отсутствие федерального закона мы должны были на областном уровне установить законодательное регулирование пчеловодства, потому что отрасль активная и не беспроблемная, зачастую возникали конфликты пчеловодов с соседями и надзорными органами. Кроме того, пчеловоды хотели иметь свой праздник, который и был установлен нашим областным законом», - отметил депутат.

Андрей Козлов пояснил, что с точки зрения юридической техники федеральный закон выше, чем областной, и региональное законодательство должно быть приведено в соответствие с новыми правовыми нормами.

«Закон "О пчеловодстве в РФ" установил правовые основы развития этой сферы как сельскохозяйственной деятельности, закрепил все основные понятия. На областном уровне мы прописываем полномочия различных органов власти, в том числе, по утверждению и реализации программ развития отрасли, и я очень надеюсь, что принятие этого закона, повлечёт выделение финансирования на поддержку активных граждан и объединений пчеловодов по аналогии с тем, как в нашей области поддерживаются фермеры», - резюмировал Андрей Козлов.

Кроме того, парламентарий обратил особое внимание, что дата празднования Дня пчеловода, установленного в Псковской области, законопроектом не меняется – праздник отмечается 14 августа.

Вступить в законную силу новый документ может 29 июня 2021 года – такое предложение содержится в документе.

Законопроект «Об отдельных вопросах в сфере развития пчеловодства в Псковской области» направлен для рассмотрения в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Решение о рассмотрении проекта закона на сессии регионального парламента примет Совет Собрания, заседание которого запланировано на 19 мая.