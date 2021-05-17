Экономика

«Магнит» собирается купить розничную сеть «Дикси»

Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» договорился о приобретении своего конкурента - розничной сети «Дикси», под управлением которой находится 2 651 магазин. Цена сделки основывается на оценке стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, закрытие сделки планируется 31 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение «Магнита».

«("Магнит" — ред.) объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через свое основное операционное дочернее общество АО "Тандер" – ред.) может приобрести розничную сеть "Дикси", под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазин в России», - говорится в сообщении.

Ритейлер договорился с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. «Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки», - отмечается в релизе.

Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой РФ, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. «Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа, с учетом возможного продления срока до 30 сентября при определенных обстоятельствах», - сообщает ритейлер.