Экономика

СберИндекс: сервисный сектор вернул расходы россиян к рекордным значениям

С 10 по 16 мая темпы роста трат россиян вернулись к максимальным постпандемическим уровням. Расходы были на 6,5% выше уровней последних допандемийных недель. Аналитики СберИндекса связывают ускорение с сервисным сектором, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Расходы на услуги второй раз за год вышли в положительную зону относительно периода до пандемии (+2,8%). Существенно подрос спрос в категориях «Медицинские услуги» (+4,8%), «Такси, аренда а/м, каршеринг» (+5,5%) и всех прочих транспортных сегментах.

Высокие темпы роста сохраняются по направлениям «Товары для строительства и ремонта» (+36,5%), «Одежда, обувь и аксессуары» (+31,3%) и «Универсальные магазины» (+29,3%; в значительной степени формируется за счёт онлайн-площадок).

Аналитики СберИндекса напоминают, что сравнение динамики трат относительно уровня прошлого года (% г/г), традиционно используемое в трекере, в ближайшие два месяца будет крайне сложно интерпретировать в силу чрезвычайного влияния эффекта базы. В апреле и мае 2020 года действовали жесткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объеме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса временно вводится сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 года (1 февраля — 15 марта).