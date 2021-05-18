Экономика

Горечь псковского меда

В Псковской области готовится к принятию вторая версия закона о пчеловодстве. Два года назад первая его редакция вызвала бурную полемику. Новый документ окажется значительно короче предыдущего. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера изучила нормативную базу, а пчеловоды рассказали ей о своих обидах.

Остались за скобками

Пока еще действующий региональный закон «О пчеловодстве» был принят на два года раньше, чем подобный акт появился на федеральном уровне. Псковичи в 2018 году достаточно подробно прописали разные аспекты работы на пасеке. В частности, законом закреплено, что «пчелиная матка - женская особь пчелиной семьи, имеющая развитую половую систему, выполняющая функцию воспроизводства», ульи могут быть окрашены в синий, оранжевый, желтый и зеленый цвета, 10% рамок и ульев остаются в резерве, домики для пчел должны быть пронумерованы, в населенном пункте можно содержать не более двух пчелосемей на 100 квадратов участка (а сами ульи следует размещать не менее чем в трех метрах от соседей или за глухим забором). Подробно в законе прописано, где и как ставить ульи, продавать мед, каким образом охраняются пчелы. Отдельной статьей закон устанавливает 14 августа в качества Дня пчеловода в Псковской области.

Когда закон принимали, звучали голоса и вовсе против его необходимости.

«Деятельность пчеловодов урегулирована федеральным законодательством, так что нет необходимости дублировать эти нормы областным законом, а предусмотреть дополнительные региональные меры государственной поддержки пчеловодов нам не позволяют возможности областного бюджета», - констатировала зампредседателя областного комитета по сельскому хозяйству Наталья Степанова во время заседания рабочей группы по разработке законопроекта.

Однако региональный законодатель посчитал правильным свести в единый документ различные нормы. Также в законе все-таки предусмотрели возможность поддержки пчеловодов через «государственные программы Псковской области и иные меры экономического стимулирования». С 2012 года в регионе выделяют гранты фермерам. За это время помощь на развитие пасеки получил только один пчеловод, в самом первом конкурсе. Заявки есть, но неофициальная позиция: пчеловоды и без того хорошо зарабатывают на продаже меда, а трудятся за них пчелы. За скобками остается польза пчел для повышения урожайности сельхозкультур.

«Отношение предвзятое, - считает Вячеслав Михайловский, председатель некоммерческого партнерства «Псковский мед». - Если тепличку хочешь построить и клубнику выращивать - то пожалуйста. А пчеловоды под большим вопросом. Видят только наши продажи на ярмарках. Никто не считает затраты. Те же поездки к пасеке. Сегодня роскошь — не автомобиль, а бензин».

Еще одна регулярная статья расходов — кражи. На отдаленные пасеки в отсутствие хозяев регулярно наведываются непрошеные гости. Уносят рамки с медом, разбрасывают содержимое ульев, губят пчелосемьи. Пасеку Вячеслава Михайловского обворовывали дважды. В прошлом году с такой же бедой столкнулся его коллега по ремеслу Михаил. Злодеев до сих пор не нашли.

Если пасеку поставить поближе, есть риск получить неприятности с соседями. Михаил «лечит» укушенных односельчан подношениями медовых даров. А вот председатель «Псковского меда» вспоминает, как другой его товарищ был избит соседом, жена которого неудачно повстречалась с пчелой.

Ты не мне, я не тебе

«Псковский мед» стоял у истоков Медового фестиваля, раньше он ежегодно проводился в августе в центре Пскова. В прошлом году из-за пандемии ярмарка не состоялась. Также раньше была возможность торговать во время мероприятий в шатре на стадионе «Машиностроитель». Но спортплощадку закрыли на реконструкцию, шатер перенесли на Запсковье, и активная торговля там так и не началась. Каждый ищет возможности для сбыта самостоятельно. Вячеслав Михайловский торгует медом на одном из псковских рынков, мед Михаила разбирают прихожане одного из псковских храмов. Далеко за пределами области известен «Медовый хуторок» в Печорском районе. Его основатель Геннадий Глазов приложил много усилий для продвижения бренда «псковский мед». Сегодня его дело продолжает вдова Татьяна, мед она никуда не вывозит, продает только посетителям музея.

Поэтому не всякий пасечник готов зарегистрировать свое маленькое производство меда официально. По последним данным от «Псковского меда», собранным до пандемии, в регионе примерно пять тысяч пчеловодов, и только около 70 из них имеют регистрацию в налоговой. Примерная аргументация пчеловодов: государство мне ничего не дает, но взамен и не трясет.

«Пока не дошел до той ступени, чтобы пасеку оформить, иначе не останется ресурсов пчелосемьи развивать, - поясняет Михаил. - Например, маток я покупаю в Германии, они незлые, производительные. Но и дорогие. От государства пока только требования, а дотаций нет — в одни ворота».

Мед в цветах радуги

Необходимость принятия нового регионального закона связана с тем, что в декабре федеральный законодатель отрегулировал вопросы пчеловодства для всей страны. Областной закон нужно привести в соответствие с федеральным. Он станет значительно короче. Фактически остаются только положения о Дне пчеловода и те, что разграничивают полномочия разных уровней власти. Законотворцы все еще рассчитывают на «утверждение государственных программ по развитию пчеловодства в Псковской области».

«Очень надеюсь, что принятие этого закона, повлечёт выделение финансирования на поддержку активных граждан и объединений пчеловодов по аналогии с тем, как в нашей области поддерживаются фермеры», - прокомментировал внесение проекта в региональный парламент Андрей Козлов, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов.

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Псковским пчеловодам нужна еще и защита от гастролирующих торговцев медом. Их разноцветные баночки у многих вызывают сомнения.

«Пчеловоды жалуются, когда приезжают ярмарки с медом из других регионов, - рассказывает председатель областного комитета по ветеринарии Вера Баданина. - Мед привозят различной окраски: зеленый, голубой, ярко-желтый - есть большие сомнения, кто производитель и что намешано. Россельхознадзор просто не успевает проводить контрольные проверки. Пока идет согласование проверки, ярмарка уже уезжает. Качество такого меда проверить тяжело».

Она рекомендует псковичам, покупающим мед на разъездных ярмарках, самостоятельно проверять покупку в ветлаборатории. Специалисты точно скажут, качественный ли куплен продукт или напичканный красителями. По мнению Веры Баданиной псковский мед — самый лучший. Во всяком случае, за последние пару лет не было случаев выявления в местном продукте чего-то кроме меда.

И хорошо бы, чтобы так оставалось и дальше. Пока что местным пчелам и пчеловодам хватает на это внутренних ресурсов.

Юлия Магера