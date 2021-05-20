Экономика

Догнать и перегнать: когда в Пскове прекратится рост цен на стройматериалы

«Прошлой весной купили на волне пандемии участок, хотели этим летом построить дачу. Все просчитали, особо не шиковали, нам же не хоромы нужны, просто небольшой домик. Сейчас начали пересчитывать смету - цены на пиломатериалы выросли на 50%. И не только они. Плакала наша дача», - расстраивается знакомая. Смотрим данные Псковстата: в марте 2021 года стоимость строительных материалов сравнительно с декабрем 2020-го выросла на 2,2%. Что же на самом деле происходит сейчас на рынке стройматериалов - так ли все плачевно или жить, вернее, строить можно?

Гибель за металл

Судя по тому, что говорят псковские игроки рынка, непросто приходится сейчас всем - как массовой многоэтажной застройке, так и индивидуальному жилищному строительству. Нарастив «подкожного жира» на волне ажиотажного спроса на жилье, вызванного пандемией вкупе с правительственной программой льготной ипотеки, строители столкнулись с обратной стороной массового интереса к недвижимости - ростом цен на строительные и отделочные материалы.

По данным Псковстата, в I квартале 2021 года в Псковской области было возведено 7 многоквартирных домов. Населением построено 470 жилых домов, из них 93 - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 1102 новых квартиры (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства - 1009). Средняя стоимость на первичном рынке жилья в I квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросла на 5,6% до 35556 рублей, во вторичной недвижимости цена квадратного метра составила 45565 рублей, что на 18,7% больше, чем в I квартале 2020 года).

На смену головокружению от больших прибылей пришла головная боль: как достраивать с новыми расценками то, что оплачено еще по старым? По Пскову даже поползли профессиональные страшилки: мол, один преуспевающий некогда строитель-частник, купивший БМВ за 6 млн и не знавший прежде проблем с деньгами, нынче сдает его почасово на Авито за полторы тысячи.

По словам поставщиков, наиболее ощутимо выросли цены на металл, а следовательно, и на все, что из него изготавливается - арматуру, кровельные материалы, сетку, метизы, крепеж, инструменты.

Ольга, владелица небольшого магазина крепежа и метизов в Пскове, рассказывает: рост цен в закупе на ассортимент за последние полгода составил около 30%. «Я думаю, здесь сыграли свою роль политические события и пандемия, - размышляет она. - Но опять же - как это связано? Все очень туманно. Кажется, не с чего ценам расти, а они растут. А на все, что не из металла, такое ощущение, поднимают заодно с остальным, тихой сапой». В числе возможных причин предпринимательница называет рост курсов валют: хочешь-не хочешь, а импортные материалы растут. Например, по ее словам, клей «Момент», который давно уже не российский, а немецкий (его выпускает по лицензии немецкий производитель) в каждом закупе дорожает на 5%. Выросли цены и на бельгийскую пену.

«Все думали, что как-то цена стабилизируется, но этого до сих пор не произошло, - делится псковский предприниматель Сергей И., работающий на рынке поставок стройматериалов уже не один десяток лет. - По-моему, она до сих пор продолжает расти. По чуть-чуть ценник закручивают. При этом непонятно, почему металл в России есть, но мы не можем производить товары из него по тем же ценам, по которым из нашего же металла их делают китайцы. Я не знаю, как строители будут выживать - им же арматуру придется покупать еще долго, пока объект будут строить. Как заложить это в смету? Они обязаны будут сдать дом по этой цене, а фактически у них этого не получится. По моим наблюдениям, сейчас они закладывают дома, не объявляя стоимости. Новые дома на уровне котлована сейчас не продают: когда положат этажа 3-4, только тогда объявляют цены».

При этом наш собеседник делает оговорку: причины роста цен на металл более-менее понятны («Китай поднял цены из-за растаможки и невозможности нормально доставить материалы»), а вот то, что происходит с рынком пиломатериалов, больше похоже на спекуляцию. «Фанера и ОСБ выросли в цене очень сильно, чуть ли не в два раза, - объясняет пскович. - Производители ничего не заявляют по поводу того, что случилось, они просто поднимают цену. Логического объяснения этому нет: клей не подорожал, щепа как была по цене, так и осталась. Единственный момент: мне на лесозаводе сказали, что подорожали комплектующие: допустим, для ленточных пил надо постоянно покупать ленты. Их производят из металла Россия и Китай, а металл подорожал - и закупка стала дороже. Но там, конечно, необоснованно цену подняли».

Все растут – и мы растем

«Цены выросли не только на пиломатериалы, - обиженно реагируют на наш вопрос на одной из псковских пилорам. - Из-за чего растут цены? Увеличивается спрос, наверное. Закрыли границы, люди никуда не ездят и строят себе дачи, причем не только в Пскове - по всему миру. Строительство идет вперед семимильными шагами. У нас в Пскове увеличилось малоэтажное строительство благодаря питерским и московским дачникам в разы... И немцы с китайцами помогают. Они тоже скупают у нас пиломатериалы - и спрос продолжает расти. Опять же дело не в барьерах: сейчас все официально, черной доской никто не торгует, все через ЕГАИС, как положено. Вот цены и растут».

Наблюдения псковского владельца пилорамы подтверждают и результаты исследования одного из крупнейших онлайн-порталов объявлений «Авито», согласно которым в апреле 2021 года интерес к общестроительным материалам вырос в 2,2 раза, к пиломатериалам - в 2,7 раза, к отделочным материалам - в 3,5 раза. Из более узких категорий в исследовании отмечаются «Лаки и краски» с ростом интереса на 37%. Спрос на товары в разделе «Электрика» вырос вдвое, а на строительные смеси - вчетверо.

По итогам марта 2021-го похожее исследование ранее обнародовал крупнейший в России оператор онлайн-касс «Платформа ОФД». По его данным, расходы россиян на товары для ремонта и дачи в сравнении с данными марта 2020-го выросли в 2,9 раза. Самыми востребованными оказались обои, товары для косметического ремонта, штукатурка и шпатлевка, а также ручные и электроинструменты для ремонта и садово-дачных работ.

К слову, «паровозиком» выросли цены и на строительно-отделочные услуги - сказывается нехватка грамотных специалистов, вызванная привычкой к труду гастарбайтеров из бывших союзных республик - а им нынче, как известно, не до российского домостроения. Не обошлось и без региональной специфики. Вот что говорит об этом владелец пилорамы: «Мне приходится улучшать условия труда: я рабочим поднял зарплату на 30% за последние две недели. Не только цены растут, но и производство развивается: SKT Group открывает пару заводов в Пскове, Моглино расширяется - везде рабочих не хватает. Чтобы их удержать, надо поднимать зарплату. Это тоже, в свою очередь, не может не отражаться на ценах на пиломатериалы».

По данным Авито, в 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2019 годом подорожали услуги по ремонту и строительству. Спрос на этот вид услуг вырос на 37 процентов, а предложение - на 3 процента.

Семь причин

Кроме выросшего спроса, падения курса рубля и хитрых китайцев есть еще ряд причин, которые называют крупные игроки рынка стройматериалов. В частности, в начале года, беседуя с журналистом портала retail.ru, представитель компании «Леруа Мерлен» Екатерина Рыжова упомянула также повышение цен на топливо.

По мнению гендиректора строительной компании «Перспектива» Михаила Иванова, которое приводит ресурс profile.ru, не стоит забывать и об увеличении налога на добычу полезных ископаемых для производства удобрений, черных и цветных металлов. Налог вырос за счет повышения так называемого «рентного коэффициента», который вступил в силу с января 2021-го. Он затронул, в частности, руды черных, цветных и редких металлов: за счет применения коэффициента ставка НДПИ для них увеличивается в 3,5 раза. Пятилетнюю отсрочку получили только новые проекты по добыче, заключившие соглашения о защите и поощрении капиталовложений. На таком фоне рост вполне закономерен, отмечают в отрасли. «Стремление Минфина повысить уровень налоговых изъятий в добывающей отрасли до общемирового стимулирует металлургов и других игроков рынка добычи полезных ископаемых поднимать цены, соответственно налогам, на международный уровень», – считает Иванов.

Нельзя списывать со счетов и определенный уровень дефицита товаров, который возник в связи с переориентацией производств на импортозамещение и выросшим интересом российских заводов, и псковских в частности, к выработке товаров и сырья на экспорт. Говоря об успехах местных производителей на зарубежных рынках, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов упоминает заводы ЗЭТО, Элмаш, Лесхозмаш, Импульс. И называет еще одну немаловажную причину роста цен на стройматериалы. Это увеличение стоимости электроэнергии. «К сожалению, в Псковской области цена электричества, в том числе для промышленных предприятий, одна из самых высоких на Северо-Западе, - отметил он. - В конечном итоге за все платит конечный покупатель - мы с вами. Это рынок».

Стоп-лист

Просьба спрогнозировать дальнейшую ситуацию по ценам на стройматериалы поставила большинство наших собеседников в тупик. Один даже сказал: «Это не ко мне вопрос. Вам надо в Лисьи Горки к цыганам - они гадают».

В любом случае все уверенно говорят о том, что цены вниз не пойдут. «Можно попробовать найти что-то подешевле по акциям, но это не выход», - рассуждает Ольга. «По пальцам можно перечесть то, на что стоимость не взлетела - это либо товары из старого закупа, либо что-то неходовое, например, джут, пакля. Разве что из них строиться», - иронично замечает она.

Фото: detiam.com

Псковский поставщик Сергей говорит, что уже и на акции поздно заглядываться: «Прислали недавно письмо: на Лужский абразив цена поднялась. А его употребляют и заводы, и строители - все. Луга подняла цену и отменила все сезонные акции. Сейчас прислали по электродам - они тоже растут в цене. Проволока подорожала, причем китайская уже на этой неделе подорожала на 25%, сегодня с утра пришло письмо, нас предупредили. Российская выросла на 5%, но она и стоила дороже».

Прогнозировать что-либо предприниматель не берется: абсолютно непонятно, что будет дальше, учитывая рост цен. «Происходит общая стагнация зарплат, - констатирует он. - Люди, мне кажется, просто уже не смогут потреблять эти товары в том же объеме, что и раньше. Даже продуктовики жалуются, что средний чек упал. Люди начали экономить уже на яблоках. И это серьезно».

Скептически оценивают псковские предприниматели и информацию о том, что Владимир Путин еще в январе дал правительству задание ограничить рост цен на строительные материалы. «Не знаю, какие меры можно принять, чтобы сдержать цены, - признается владелец пилорамы. - Мы не в Советском Союзе живем, цены невозможно регулировать в приказном порядке. Как это сделать? Акцизы? У нас и так все акцизное. Предприниматель сам устанавливает цену».

Вместе с тем он отдает должное действиям местных властей. «Не люблю хвалить чиновников, но поддержка малого предпринимательства у нас в области колоссальная, - поделился владелец бизнеса. - Очень хорошо работает Фонд поддержки предпринимательства, они молодцы. Дают под 3-4% кредиты, но не «перекупам», не магазинам, а тем, кто реально занимается производством. Мы имеем хорошую поддержку».

Владимир Зубов, отвечая на наш вопрос о возможных государственных мерах, которые привели бы к стабилизации цен, высказал мнение, что позитивно может сработать уменьшение тарифов на электроэнергию или любые способы снизить издержки бизнеса, связанные с производством, например, транспортные расходы. За счет этого конечный потребитель получил бы необходимые стройматериалы по себестоимости (или даже чуть ниже ее), а производитель смог бы компенсировать рентабельность, которую он теряет. «Это целенаправленное субсидирование того или иного сектора. Но это уже не рыночная экономика», - заметил президент региональной ТПП.

За последнее время от экономистов и предпринимателей все чаще можно услышать слова о том, что происходящее с экономикой не поддается анализу и прогнозированию. Впрочем, разве можно кого-нибудь в России испугать жизнью в режиме «неопределенности»? «Многие покупатели смотрят на цены, вздыхают, но говорят: а что сделаешь, покупать будем - стройку в долгий ящик не отложишь», - говорит Ольга. Такой вот вынужденный оптимизм.

Елена Никитина