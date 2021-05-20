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Экономика

Догнать и перегнать: когда в Пскове прекратится рост цен на стройматериалы

20.05.2021 11:05|ПсковКомментариев: 4

«Прошлой весной купили на волне пандемии участок, хотели этим летом построить дачу. Все просчитали, особо не шиковали, нам же не хоромы нужны, просто небольшой домик. Сейчас начали пересчитывать смету - цены на пиломатериалы выросли на 50%. И не только они. Плакала наша дача», - расстраивается знакомая. Смотрим данные Псковстата: в марте 2021 года стоимость строительных материалов сравнительно с декабрем 2020-го выросла на 2,2%. Что же на самом деле происходит сейчас на рынке стройматериалов - так ли все плачевно или жить, вернее, строить можно?

 

Гибель за металл

Судя по тому, что говорят псковские игроки рынка, непросто приходится сейчас всем - как массовой многоэтажной застройке, так и индивидуальному жилищному строительству. Нарастив «подкожного жира» на волне ажиотажного спроса на жилье, вызванного пандемией вкупе с правительственной программой льготной ипотеки, строители столкнулись с обратной стороной массового интереса к недвижимости - ростом цен на строительные и отделочные материалы.

По данным Псковстата, в I квартале 2021 года в Псковской области было возведено 7 многоквартирных домов. Населением построено 470 жилых домов, из них 93 - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 1102 новых квартиры (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства - 1009). Средняя стоимость на первичном рынке жилья в I квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросла на 5,6% до 35556 рублей, во  вторичной недвижимости цена квадратного метра составила 45565 рублей, что на 18,7% больше, чем в I квартале 2020 года).

На смену головокружению от больших прибылей пришла головная боль: как достраивать с новыми расценками то, что оплачено еще по старым? По Пскову даже поползли профессиональные страшилки: мол, один преуспевающий некогда строитель-частник, купивший БМВ за 6 млн и не знавший прежде проблем с деньгами, нынче сдает его почасово на Авито за полторы тысячи.

По словам поставщиков, наиболее ощутимо выросли цены на металл, а следовательно, и на все, что из него изготавливается - арматуру, кровельные материалы, сетку, метизы, крепеж, инструменты.

Ольга, владелица небольшого магазина крепежа и метизов в Пскове, рассказывает: рост цен в закупе на ассортимент за последние полгода составил около 30%. «Я думаю, здесь сыграли свою роль политические события и пандемия, - размышляет она. - Но опять же - как это связано? Все очень туманно. Кажется, не с чего ценам расти, а они растут. А на все, что не из металла, такое ощущение, поднимают заодно с остальным, тихой сапой». В числе возможных причин предпринимательница называет рост курсов валют: хочешь-не хочешь, а импортные материалы растут. Например, по ее словам, клей «Момент», который давно уже не российский, а немецкий (его выпускает по лицензии немецкий производитель) в каждом закупе дорожает на 5%. Выросли цены и на бельгийскую пену.

«Все думали, что как-то цена стабилизируется, но этого до сих пор не произошло, - делится псковский предприниматель Сергей И., работающий на рынке поставок стройматериалов уже не один десяток лет. - По-моему, она до сих пор продолжает расти. По чуть-чуть ценник закручивают. При этом непонятно, почему металл в России есть, но мы не можем производить товары из него по тем же ценам, по которым из нашего же металла их делают китайцы. Я не знаю, как строители будут выживать - им же арматуру придется покупать еще долго, пока объект будут строить. Как заложить это в смету? Они обязаны будут сдать дом по этой цене, а фактически у них этого не получится. По моим наблюдениям, сейчас они закладывают дома, не объявляя стоимости. Новые дома на уровне котлована сейчас не продают: когда положат этажа 3-4, только тогда объявляют цены».

При этом наш собеседник делает оговорку: причины роста цен на металл более-менее понятны («Китай поднял цены из-за растаможки и невозможности нормально доставить материалы»), а вот то, что происходит с рынком пиломатериалов, больше похоже на спекуляцию. «Фанера и ОСБ выросли в цене очень сильно, чуть ли не в два раза, - объясняет пскович. - Производители ничего не заявляют по поводу того, что случилось, они просто поднимают цену. Логического объяснения этому нет: клей не подорожал, щепа как была по цене, так и осталась. Единственный момент: мне на лесозаводе сказали, что подорожали комплектующие: допустим, для ленточных пил надо постоянно покупать ленты. Их производят из металла Россия и Китай, а металл подорожал - и закупка стала дороже. Но там, конечно, необоснованно цену подняли».

Все растут – и мы растем

«Цены выросли не только на пиломатериалы, - обиженно реагируют на наш вопрос на одной из псковских пилорам. - Из-за чего растут цены? Увеличивается спрос, наверное. Закрыли границы, люди никуда не ездят и строят себе дачи, причем не только в Пскове - по всему миру. Строительство идет вперед семимильными шагами. У нас в Пскове увеличилось малоэтажное строительство благодаря питерским и московским дачникам в разы... И немцы с китайцами помогают. Они тоже скупают у нас пиломатериалы - и спрос продолжает расти. Опять же дело не в барьерах: сейчас все официально, черной доской никто не торгует, все через ЕГАИС, как положено. Вот цены и растут».

Наблюдения псковского владельца пилорамы подтверждают и результаты исследования одного из крупнейших онлайн-порталов объявлений «Авито», согласно которым в апреле 2021 года интерес к общестроительным материалам вырос в 2,2 раза, к пиломатериалам - в 2,7 раза, к отделочным материалам - в 3,5 раза. Из более узких категорий в исследовании отмечаются «Лаки и краски» с ростом интереса на 37%. Спрос на товары в разделе «Электрика» вырос вдвое, а на строительные смеси - вчетверо.

По итогам марта 2021-го похожее исследование ранее обнародовал крупнейший в России оператор онлайн-касс «Платформа ОФД». По его данным, расходы россиян на товары для ремонта и дачи в сравнении с данными марта 2020-го выросли в 2,9 раза. Самыми востребованными оказались обои, товары для косметического ремонта, штукатурка и шпатлевка, а также ручные и электроинструменты для ремонта и садово-дачных работ.

К слову, «паровозиком» выросли цены и на строительно-отделочные услуги - сказывается нехватка грамотных специалистов, вызванная привычкой к труду гастарбайтеров из бывших союзных республик - а им нынче, как известно, не до российского домостроения. Не обошлось и без региональной специфики. Вот что говорит об этом владелец пилорамы: «Мне приходится улучшать условия труда: я рабочим поднял зарплату на 30% за последние две недели. Не только цены растут, но и производство развивается: SKT Group открывает пару заводов в Пскове, Моглино расширяется - везде рабочих не хватает. Чтобы их удержать, надо поднимать зарплату. Это тоже, в свою очередь, не может не отражаться на ценах на пиломатериалы». 

По данным Авито, в 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2019 годом подорожали услуги по ремонту и строительству. Спрос на этот вид услуг вырос на 37 процентов, а предложение - на 3 процента.

Семь причин

Кроме выросшего спроса, падения курса рубля и хитрых китайцев есть еще ряд причин, которые называют крупные игроки рынка стройматериалов. В частности, в начале года, беседуя с журналистом портала retail.ru, представитель компании «Леруа Мерлен» Екатерина Рыжова упомянула также повышение цен на топливо.

По мнению гендиректора строительной компании «Перспектива» Михаила Иванова, которое приводит ресурс profile.ru, не стоит забывать и об увеличении налога на добычу полезных ископаемых для производства удобрений, черных и цветных металлов. Налог вырос за счет повышения так называемого «рентного коэффициента», который вступил в силу с января 2021-го. Он затронул, в частности, руды черных, цветных и редких металлов: за счет применения коэффициента ставка НДПИ для них увеличивается в 3,5 раза. Пятилетнюю отсрочку получили только новые проекты по добыче, заключившие соглашения о защите и поощрении капиталовложений. На таком фоне рост вполне закономерен, отмечают в отрасли. «Стремление Минфина повысить уровень налоговых изъятий в добывающей отрасли до общемирового стимулирует металлургов и других игроков рынка добычи полезных ископаемых поднимать цены, соответственно налогам, на международный уровень», – считает Иванов.

Нельзя списывать со счетов и определенный уровень дефицита товаров, который возник в связи с переориентацией производств на импортозамещение и выросшим интересом российских заводов, и псковских в частности, к выработке товаров и сырья на экспорт. Говоря об успехах местных производителей на зарубежных рынках, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов упоминает заводы ЗЭТО, Элмаш, Лесхозмаш, Импульс. И называет еще одну немаловажную причину роста цен на стройматериалы. Это увеличение стоимости электроэнергии. «К сожалению, в Псковской области цена электричества, в том числе для промышленных предприятий, одна из самых высоких на Северо-Западе, - отметил он. - В конечном итоге за все платит конечный покупатель - мы с вами. Это рынок».

Стоп-лист

Просьба спрогнозировать дальнейшую ситуацию по ценам на стройматериалы поставила большинство наших собеседников в тупик. Один даже сказал: «Это не ко мне вопрос. Вам надо в Лисьи Горки к цыганам - они гадают».

В любом случае все уверенно говорят о том, что цены вниз не пойдут. «Можно попробовать найти что-то подешевле по акциям, но это не выход», - рассуждает Ольга. «По пальцам можно перечесть то, на что стоимость не взлетела - это либо товары из старого закупа, либо что-то неходовое, например, джут, пакля. Разве что из них строиться», - иронично замечает она.

Фото: detiam.com

Псковский поставщик Сергей говорит, что уже и на акции поздно заглядываться: «Прислали недавно письмо: на Лужский абразив цена поднялась. А его употребляют и заводы, и строители - все. Луга подняла цену и отменила все сезонные акции. Сейчас прислали по электродам - они тоже растут в цене. Проволока подорожала, причем китайская уже на этой неделе подорожала на 25%, сегодня с утра пришло письмо, нас предупредили. Российская выросла на 5%, но она и стоила дороже».

Прогнозировать что-либо предприниматель не берется: абсолютно непонятно, что будет дальше, учитывая рост цен. «Происходит общая стагнация зарплат, - констатирует он. - Люди, мне кажется, просто уже не смогут потреблять эти товары в том же объеме, что и раньше. Даже продуктовики жалуются, что средний чек упал. Люди начали экономить уже на яблоках. И это серьезно».

Скептически оценивают псковские предприниматели и информацию о том, что Владимир Путин еще в январе дал правительству задание ограничить рост цен на строительные материалы. «Не знаю, какие меры можно принять, чтобы сдержать цены, - признается владелец пилорамы. - Мы не в Советском Союзе живем, цены невозможно регулировать в приказном порядке. Как это сделать? Акцизы? У нас и так все акцизное. Предприниматель сам устанавливает цену».

Вместе с тем он отдает должное действиям местных властей. «Не люблю хвалить чиновников, но поддержка малого предпринимательства у нас в области колоссальная, - поделился владелец бизнеса. - Очень хорошо работает Фонд поддержки предпринимательства, они молодцы. Дают под 3-4% кредиты, но не «перекупам», не магазинам, а тем, кто реально занимается производством. Мы имеем хорошую поддержку».

Владимир Зубов, отвечая на наш вопрос о возможных государственных мерах, которые привели бы к стабилизации цен, высказал мнение, что позитивно может сработать уменьшение тарифов на электроэнергию или любые способы снизить издержки бизнеса, связанные с производством, например, транспортные расходы. За счет этого конечный потребитель получил бы необходимые стройматериалы по себестоимости (или даже чуть ниже ее), а производитель смог бы компенсировать рентабельность, которую он теряет. «Это целенаправленное субсидирование того или иного сектора. Но это уже не рыночная экономика», - заметил президент региональной ТПП.

За последнее время от экономистов и предпринимателей все чаще можно услышать слова о том, что происходящее с экономикой не поддается анализу и прогнозированию. Впрочем, разве можно кого-нибудь в России испугать жизнью в режиме «неопределенности»? «Многие покупатели смотрят на цены, вздыхают, но говорят: а что сделаешь, покупать будем - стройку в долгий ящик не отложишь», - говорит Ольга. Такой вот вынужденный оптимизм.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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