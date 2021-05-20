Экономика

В Псковском районе приступили к севу кукурузы

В непростых погодных условиях проходит посевная кампания в Псковском районе в текущем году. От избытка влаги сев приходится вести выборочно, аграрии используют каждый час благоприятной погоды, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

Сегодня яровой сев составляет 2673 га (76% от запланированного), в том числе посеяно 1560 га зерновых (88%), посажено 130 га (100%) картофеля, 15 га (31%) овощей, 968 га (62%) кормовых культур.



Самые большие площади засеяны в ООО «ПсковАгроИнвест» - 967 га, ЗАО А/ф «Победа»- 662 га, СПК к-з «Передовик» - 490 га, ООО «Металлист» - 270 га, ОПХ «Родина» - 259 га, СХПК «Ершовский» - 25 га.



Хозяйства приступили к массовому севу кукурузы, под которую в районе отведено 795 га. Фактическая посевная площадь составляет 521 га (66% от планового показателя).



В крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 19 мая посеяно 215 га зерновых культур и посажено 33 га картофеля.



В теплично-овощном комбинате ЗАО «Агрофирма «Победа» с начала 2021 года произведено 507 т овощей защищенного грунта, в том числе 464 т огурцов, около 41 т томатов, более 2 т салата и другой зелени. Данный показатель больше аналогичного периода 2020 года на 56 т.