Экономика

Россияне стали чаще брать микрозаймы в 2021 году

Жители России в 2021 году стали чаще обращаться за финансовой помощью в микрофинансовые организации. Как сообщили в сервисе Займопоиск.ру, по данным НБКИ, только за первый квартал 2021 года было выдано 6 млн микрозаймов из категории «до зарплаты».

По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 7,5%. Наиболее заметный рост количества выданных быстрых займов пришелся на начало весны. В марте 2021 года МФО выдали 2,19 млн микрокредитов, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как заявила Ксения Бабарыкина, редактор сервиса Займопоиск.ру, главная причина повышения спроса на микрозаймы кроется в желании россиян сохранить привычные условия жизни в нестабильной финансовой ситуации. Кроме того, по мнению эксперта, повышение спроса на услуги МФО связано со снижением доступности банковских кредитных продуктов. Многие банки вовремя и после пандемии пересмотрели кредитную политику и стараются минимизировать риски, в том числе изменяя скоринговую модель и сокращая количество одобренных кредитов.

Большинство микрокредитов выдаются онлайн. На долю ссуд, оформленных в офисах, согласно статистике, приходится всего около 30% от общего числа.

Одновременно с ростом количества выдач увеличивается и просрочка по займам. В феврале количество микрокредитов, по которым своевременно не вносились платежи более 90 дней, составило 5,4 млн единиц. Рост показателя по отношению к январю 2021 года составил 1,8%. Объем плохих долгов за месяц вырос даже больше - на 2,2% и достиг уровня 59,6 млрд рублей. Но пока большинство МФО не торопятся ужесточать скоринг вслед за банками и стараются покрыть убытки за счет высоких ставок и улучшения работы по взысканию просроченной задолженности.