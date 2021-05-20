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Экономика

Более 2500 псковских школьников поучаствовали в олимпиаде по финансовой грамотности

20.05.2021 22:49|ПсковКомментариев: 0

Более 2,5 тысяч школьников из Псковской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Всего в пробном и основном турах онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1 - 9-х классов, которая проходила с 13 апреля по 17 мая 2021 года, участвовало более 800 тысяч школьников из всех регионов России. Свои знания в этой сфере смогли проверить и 2,6 тысячи юных жителей Псковской области.

Проект реализован образовательной онлайн-платформой «Учи.ру», Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.

Организаторы олимпиады поставили перед собой цель познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности, правильного поведения для защиты от недобросовестных практик и мошенников на финансовом рынке, повысить их интерес к изучению этих тем. Школьники решали задачи, моделирующие реальные жизненные ситуации и бизнес-кейсы, а также тренировались в сравнении и выборе качественных финансовых продуктов и инструментов.

Легче всего юным предпринимателям удались задания, связанные с определением статей семейного бюджета и выбором верной стратегии поведения при столкновении с мошенниками, их решили более 90% участников. Сложнее всего оказалось разобраться с вопросами формирования наиболее выгодной модели сотрудничества при ведении личного блога, – с этим справились 10 - 20% школьников. Тема повторного использования отслуживших вещей для получения дохода вызвала затруднения у 70% учащихся.

Теги: #Олимпиада #школьники #ЦБ #финансы
Источник: Псковская Лента Новостей
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