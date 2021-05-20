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Экономика

Актуальные вопросы региональной промышленности обсудили в Пскове

21.05.2021 10:06|ПсковКомментариев: 0

Рабочая встреча руководителей городских предприятий в форме открытого диалога по актуальным вопросам промышленности прошла на территории завода ОАО «Авар» в Пскове. Мероприятие провел депутат Государственной Думы, руководитель псковского отделения РСПП, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

«Все мы не понаслышке знаем, насколько невероятно сложным для каждого из нас стал прошлый год, - отметил Александр Козловский в своей приветственной речи. - Бизнес тоже понес огромные потери в 2020 году. Каждый руководитель живет своим коллективом, предприятием. Хочу выразить вам благодарность за то, что, несмотря на трудности, вы продолжали работу, помогали своим сотрудникам, коллективу, участвовали активно в жизни региона, перепрофилировали свое производство, оказав помощь гражданам в трудное время, обеспечив их работой».

В знак благодарности за большой вклад в развитие промышленности в Псковской области, неравнодушие и важную работу в период пандемии руководители псковских предприятий получили из рук депутата Госдумы благодарственные письма.

Одним из самых наболевших вопросов, который подняли руководители предприятий, стал кадровый дефицит рабочих специальностей. «Считаю, что необходимо провести общую встречу вместе с учебными заведениями области и попробовать определить вектор решения этой сложной проблемы, с которой сталкивается каждое производственное предприятие», - предложил Александр Козловский.

По словам парламентария, в настоящее время он проводит работу с руководителями предприятий всего региона. «В первую очередь мы узнаем, какие проблемы остались после пандемии, как 2020 год повлиял на работу предприятий. Наша основная задача сейчас - сформировать вопросы и предложения и вынести их на обсуждение с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым», - заключил он.

Присутствующий на рабочей встрече заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергей Зуев рассказал участникам мероприятия о существующих мерах государственной поддержки промышленных предприятий. В свою очередь руководители предприятий адресовали представителю комитета свои вопросы, которые в последующем будут проработаны.

В рабочей встрече также приняли участие глава Пскова Елена Полонская и депутат областного Собрания Алексей Севастьянов.

В заключение мероприятия генеральный директор завода Валентин Васильев предложил коллегам экскурсию по предприятию. На сегодняшний день продукция предприятия востребована крупнейшими автосборочными заводами России и стран СНГ, среди которых: ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «GM-АВТОВАЗ», ООО «АЗ «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «МАЗ». Сейчас на нем трудится более 800 человек.

В постпандемийный период «Авар» осваивает новые горизонты развития, выпускает новые виды продукции, расширяет штат сотрудников. Псковское предприятие занимает лидирующие позиции в области разработки, производства и реализации электрооборудования для отечественных и зарубежных производителей автомобильной техники.

Теги: #Псковская область #промышленность #предприятия
Источник: Псковская Лента Новостей
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