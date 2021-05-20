Экономика

Инфляция в Псковской области в апреле продолжила снижение

Годовая инфляция в Псковской области в апреле 2021 года замедлилась до 5,2% после 5,6% в марте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка России, на динамике инфляции в регионе отразилось снижение цен на фрукты, а также меры правительства страны по стабилизации цен на продукты.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Псковской области в апреле снизился до 6% после 7% в предыдущем месяце. Динамику цен определяли те же факторы, что и по стране в целом. Например, замедление роста цен на мясопродукты вызвано нормализацией эпизоотической ситуации. Под влиянием расширения предложения импортного картофеля темпы прироста цен на него в регионе снизились. Стабилизация цен на базовые продукты питания после принятых правительством мер способствовала уменьшению годового темпа прироста цен на сахар.

«В апреле в Псковской области снизились цены на плодоовощную продукцию. По сравнению с прошлым годом стали дешевле: капуста – на 20%, лук – на 24%, чеснок – на 19%. Из фруктов наиболее заметно снизилась цена лимонов – на 53%», - сообщил управляющий Отделением Псков Банка России Сергей Савин.

Он отметил, что на динамику инфляции в регионе в апреле повлияло и снижение прироста цен на непродовольственные товары. Замедлился рост цен на электронику и бытовую технику, а также на автомобили.

В Псковской области в апреле было незначительное ускорение годового прироста цен на услуги. Спрос на внутренний туризм увеличился в связи с началом периода отпусков, а на бытовые услуги в связи со стабилизацией эпидемической обстановки в регионе и отмене удаленного режима работы.

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в апреле опубликован на региональном разделе официального сайта Банка России.