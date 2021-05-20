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Экономика

Великолукские производственники обеспокоены резким ростом цен на металл

22.05.2021 16:03|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках на базе опытного завода «Микрон» состоялась рабочая встреча промышленников и предпринимателей города с депутатом Государственной Думы, руководителем псковского отделения РСПП, секретарем реготделения «Единой России» Александром Козловским. В режиме видеоконференцсвязи к участникам мероприятия подключился заместитель председателя Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Сергей Зуев. Главной целью диалога стало формирование повестки для предстоящей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с представителями бизнес-сообщества, сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского.

«Прошлый год был очень сложным. Все жители региона ощутили на себе влияние пандемии. Производственные предприятия особенно почувствовали весь негатив: пришлось работать в новых, непривычных условиях, сейчас уже приспособились», – сказал Александр Козловский и отметил, что несмотря на пандемию, бизнесмены активно участвовали в общественной жизни города, в том числе и в организации горячих обедов для медиков. Александр Козловский вручил благодарственные письма руководителям предприятий за большой личный вклад в развитие промышленности в Псковской области, активную гражданскую позицию, неравнодушие и важную работу в период пандемии.

Затем участники встречи приступили к обсуждению существующей проблематики. Генеральный директор «Микрона» Дмитрий Соколов озвучил вопрос, который сегодня является актуальным для многих предприятий города. Речь идет о необоснованном росте стоимости металла.

«Еще недавно стоимость металла составляла порядка 50-70 рублей за один килограмм, но наши металлурги решили, ориентируясь на внешний рынок, весь металл отправлять за границу, и сегодняшняя цена, по которой мы вынуждены покупать металл, – это порядка 150 рублей за килограмм. У нас подписаны долгосрочные контракты с крупнейшими федеральными торговыми сетями, и мы обязаны выполнять обязательства до конца года. Поэтому мы вынуждены лавировать. Промежуточные решения на ближайшие несколько месяцев мы нашли. Как действовать дальше – четкого решения у нас нет, к сожалению. Это основная трудность, которая присутствует в нашей работе. В таких реалиях мы сейчас работаем», – сказал Дмитрий Соколов. Он подчеркнул, что рост цен перекрывает возможности развития. Проведенный анализ рынка металла дает неутешительные прогнозы, необходимы мероприятия по ограничению роста.

Коммерческий директор предприятия «М-Конструктор» Артем Багнюк добавил, что на фоне удорожания стоимости металла многие предприниматели стремятся сделать некий запас и тем самым создают искусственный ажиотаж. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то дефицит металла на рынке неизбежен, считает бизнесмен.

Сергей Зуев отметил, что Правительство включилось в работу по сдерживанию цен на металл различных видов и дал соответствующие поручению профильным министерствам. При этом, основным инструментом, который используется, является введение дополнительных вывозных пошлин для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение на внутреннем рынке России. «Мы понимаем, что удорожание вызвано тем, что у производителей появился большой соблазн отправить больше продукции на экспорт и получить больше прибыли», – сказал Сергей Зуев.

В свою очередь Александр Козловский предложил предпринимателям региона объединить усилия и попытаться вместе повлиять на ситуацию. Он предложил подготовить коллективное обращение в профильные министерства и комитеты Правительства. В связи с этим попросил руководителей предприятий предоставить свои предложения, чтобы уже на следующей неделе запустить процесс.

Завершилась рабочая встреча экскурсией по «Микрону», ее провел гендиректор предприятия Дмитрий Соколов. Завод выпускает торговое оборудование и складские стеллажи, занимает лидирующие позиции в своей отрасли. Есть и экспериментальное производство: изготавливают металлический порошок для 3D-принтера. Сегодня на заводе трудится порядка 900 человек. Общая площадь производственных корпусов составляет 45 тысяч кв.м.

Теги: #великие луки #микрон
Источник: Псковская Лента Новостей
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