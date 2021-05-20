Экономика

Минэнерго разработает меры по снижению цен на пластиковую упаковку

Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом к 25 мая разработают предложения по регулированию цен на сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку. В течение года рост цен на нее составил 70-80%, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания с производителями продуктов питания в Минпромторге.

Крупнейшие производители продуктов питания массово обращались в Минсельхоз с проблемой роста стоимости упаковки, который в течение года рост составил 70-80%. Из-за этого, например, в молочной отрасли себестоимость продукции выросла на 5%. Министерству энергетики к 25 мая рекомендовали выработать предложения по регулированию цен на первичные полимеры - сырье, из которого полимерная упаковка изготавливается. Меры разработают совместно с Минсельхозом и Минпромторгом, сообщает газета.

Доля упаковки в себестоимости товаров может достигать 30%. Производители обеспокоены тем, что дальнейшее увеличение стоимости тары «повлечет за собой рост себестоимости готовой продукции и в конечном счете неизбежно повлияет на розничные цены потребительских товаров», - отмечается в письме «Русбренда».

Минэнерго создало рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию и изучает влияние первичных полимеров на стоимость упаковки из этого материала для пищевых продуктов. Доля этого материала в стоимости упаковки может составлять до 40%, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минпромторге отметили, что ориентировочная стоимость упаковки в себестоимости продуктов питания составляет около 5%. Поэтому ведомство не ждет, что ситуация на рынке полимерной упаковки существенно скажется на стоимости товаров.

Необходимо не допустить подорожания тары для АПК, в том числе для пищевой и перерабатывающей промышленности, сказали в Минсельхозе. Ведомство подчеркнуло, что считает важным обеспечить баланс спроса и предложения в сфере упаковочных материалов. В Минэкономразвития уверены, что предложения по мерам тарифного и экспортно-импортного контроля требуют дополнительной детальной проработки.