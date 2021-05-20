Экономика

Производство яиц в Псковской области сократилось на 6,4%

Производство яиц в Псковской области сократилось на 6,4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В январе – апреле текущего года в хозяйствах всех категорий Псковской области произвели 124,4 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 64,9 тысячи тонн молока, 26,4 млн яиц. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, производство скота и птицы на убой выросло на 12,2%, молока – на 1,5%.

Прирост производства скота и птицы, молока обеспечили сельскохозяйственные организации. Удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99%, молока – 83%.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на 1 мая численность крупного рогатого скота составила 63,2 тысячи голов, из него коров – 31,5 тысячи, свиней – 1565,3 тысячи, овец и коз – 32,6 тысячи голов.

По сравнению с соответствующей датой прошлого года, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 7,6%, коров – на 5,2%, поголовье свиней, овец и коз выросло на 12,2% и на 0,4%. Увеличение поголовья свиней обеспечено за счет роста в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней - 99,9%.