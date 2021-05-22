Экономика

Поставкой питьевой воды займется псковская фирма «Савицкий и сыновья»

Поставкой питьевой воды займется псковская фирма «Савицкий и сыновья». Об этом сообщил учредитель организации, известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий 24 мая в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Мы выпустили воду. Технология выпуска воды оказалась не очень простой», - рассказал Игорь Савицкий. Сейчас производство находится в тестовой стадии. Будет выпускаться газированная и негазированная вода.

Планируется поставка необходимого оборудования и развозка питьевой воды для кулеров в ПЭТ-бутылях. Газированная вода будет выпускаться в стеклянных бутылках, уточнил Игорь Савицкий.

«Включимся в рынок воды. Он немаленький, но на нем очень тесно», - заметил гость студии.