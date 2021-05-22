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Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Сергеем Зуевым

25.05.2021 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Казалось бы, уже из каждого «утюга» говорят, что получить финансирование с господдержкой могут не только избранные бизнесмены, а практически все желающие, что деньги на льготных условиях предоставляются на развитие самых разных отраслей. Почему же не все предприниматели и компании пользуются сегодня этой возможностью?

Может быть, господдержка вовсе не так доступна, как нам это транслируют власти? Или инструментов все же недостаточно? Хотя, глядя на широкую инфраструктуру господдержки, порой кажется, что институтов даже слишком много, так недолго и запутаться. Так, может быть, порядок и алгоритмы получения помощи от государства слишком сложны, и предпринимателей пугают отчетность и нервирующие проверки?

В этом вопросе ведущий Алексей Овчинников будет разбираться вместе с Сергеем Зуевым, заместителем председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области - начальником отдела развития предпринимательства, торговли и конкуренции.

Радиослушатели могут задать свой вопрос в прямом эфире по телефону 56-73-72.

Теги: #эхо москвы в пскове #бизнес #Эхономика #господдержка
Источник: Псковская Лента Новостей
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