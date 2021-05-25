Экономика

Около 30 тысяч га яровых посеяно в Псковской области

В Псковской области продолжается посевная кампания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в настоящее время яровой сев составляет около 30 тыс га или 80% к плану, яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади около 10 тыс га (более 60% от плана). Территория посева ярового рапса — около 8 тыс га, что в 2,3 раза больше запланированного.

Самыми активными в посеве яровых культур отмечены Бежаницкий, Дновский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Палкинский, Порховский, Псковский, Пушкиногорский, Пыталовский и Себежский районы.

Кроме того, посажено 0,6 тыс га картофеля и 0,4 тыс га овощей открытого грунта.

Посевная кампания в текущем году задерживается ввиду погодных условий, отметили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.