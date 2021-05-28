ПСБ предлагает тариф для бизнеса с бесплатными онлайн-платежами

ПСБ разработал первый на рынке тариф «1% на все» для малого и среднего бизнеса, где все платежи, совершаемые через интернет или мобильный банк, а также переводы до 10 млн рублей на счета физических лиц являются бесплатными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Стоимость нового тарифа составляет 1% от общей суммы поступлений на расчетный счет, что позволит предпринимателям увеличить эффективность своего бизнеса, оплачивая банковские услуги только при обороте средств по счетам.
Для предпринимателей, которые принимают платежи по картам в рамках нового тарифа, также действует специальная комиссия по торговому эквайрингу и гарантированный кешбэк на все покупки по бизнес-карте.
С полными условиями тарифа можно ознакомиться по ссылке.
Подробную информацию об условиях можно узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра: 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.