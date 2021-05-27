Экономика

Все лучшее - медицине: видеопроект «Сделано из БОПЭТ»

Псковский завод «Титан-Полимер» совместно с Псковской Лентой Новостей запускает видеопроект «Сделано из БОПЭТ». Благодаря серии роликов псковичи и жители области смогут узнать о сферах, в которых востребована продукция завода, - БОПЭТ-пленка.

БОПЭТ (биаксиально-ориентированные полиэтилентерефталатные) пленки очень востребованы на рынке, поскольку находят широкое применение в самых разных отраслях и сферах нашей жизни. Они стойки к механическим воздействиям и низким температурам, газонепроницаемы, нетоксичны, сохраняют свойства при повышенной влажности, на них легко наносятся красители. В сравнении с другими базовыми полимерами, они вне конкуренции по своим барьерным свойствам, подчеркивают эксперты и указывают на еще один немаловажный плюс - возможность вторичной переработки.

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У многослойного БОПЭТ есть и другие важные преимущества: высокая прозрачность, легкость, отсутствие ограничений в дизайне, высокие возможности декорирования, создание заданного барьера к газам и ультрафиолетовому излучению... Поэтому сфера применения таких пленок давно перешагнула рамки упаковки и уверенно переходит в новые сегменты. Нуждается в БОПЭТ-пленке и электротехническая отрасль (кабели, изоляция, ламинаты), и промышленность (пленка для окон, автомобильных стекол и т.д.).

Жизненно необходима БОПЭТ-пленка и в медицине. Именно этой сфере применения продукта «Титан-Полимера» и посвящен наш первый ролик.